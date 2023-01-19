https://ria.ru/20230119/rubezhi-1845955419.html
Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.01.2023
Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:36
2023-01-19T13:36
2023-01-19T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.Также успешное наступление провели подразделения Южного военного округа на Донецком направлении. Российские бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское в ДНР. "За истекшие сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", — добавили в Минобороны.Также российские военные смогли уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.Артиллеристы и армейская авиация Западного военного округа нанесли удар по двум механизированным бригадам ВСУ на Купянском направлении. В результате противник потерял более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация".Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов.В результате на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубицу Д-20.Российские войска также ударили по 67 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах.Потери понес и воздушный флот киевского режима.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845891932.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Донецкая Народная Республика
13:36 19.01.2023 (обновлено: 14:42 19.01.2023)
Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
Минобороны сообщило, что ВС России заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны
.
"В ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — уточнили в ведомстве.
Также успешное наступление провели подразделения Южного военного округа на Донецком направлении. Российские бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское в ДНР.
"За истекшие сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", — добавили в Минобороны.
Также российские военные смогли уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.
Артиллеристы и армейская авиация Западного военного округа нанесли удар по двум механизированным бригадам ВСУ на Купянском направлении. В результате противник потерял более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация".
"На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ <...> и 24-й механизированной бригады ВСУ", — добавили в ведомстве.
Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов.
В результате на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубицу Д-20.
Российские войска также ударили по 67 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах.
Потери понес и воздушный флот киевского режима.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 Воздушных сил Украины", — отметили в министерстве.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.