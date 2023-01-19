https://ria.ru/20230119/rubezhi-1845955419.html

Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.01.2023

Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:36

2023-01-19T13:36

2023-01-19T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.Также успешное наступление провели подразделения Южного военного округа на Донецком направлении. Российские бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское в ДНР. "За истекшие сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", — добавили в Минобороны.Также российские военные смогли уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.Артиллеристы и армейская авиация Западного военного округа нанесли удар по двум механизированным бригадам ВСУ на Купянском направлении. В результате противник потерял более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация".Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов.В результате на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубицу Д-20.Российские войска также ударили по 67 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах.Потери понес и воздушный флот киевского режима.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845891932.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика