17:22 19.01.2023 (обновлено: 17:56 19.01.2023)
СМИ: западные политики задались неприятным вопросом о России в Давосе
Politico: западные политики задались неприятными вопросами о России в Давосе
© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции следит за безопасностью во время проведения форума в Давосе, Швейцария
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудник полиции следит за безопасностью во время проведения форума в Давосе, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Западные государственные деятели, предприниматели и топ-менеджеры на форуме в Давосе столкнулись с неудобными вопросами о перспективах мировой экономики в условиях антироссийских санкций, пишет обозреватель Politico Эрин Банко.
"Отсутствие России в Давосе заставило официальных лиц и руководителей бизнеса за кулисами поднимать вопросы о том, как долго мировое деловое сообщество сможет игнорировать Москву и одновременно находить новые рынки энергоносителей, металлов и продуктов питания", — говорится в статье.
По словам западного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сейчас нельзя точно сказать, есть ли в мире такие же надежные долгосрочные поставщики нефти и газа, как Москва. Бывший помощник президента США Томас Грэм, в свою очередь, напомнил, что Россия в ответ на западные санкции превратилась в одного из крупнейших экспортеров зерна.
"В былые времена топ-менеджеры со всего мира потягивали водку со льдом в "Русском доме" — неофициальном посольстве страны на форуме — и бросались заключать сделки с российскими миллиардерами, энергетическими магнатами и фармацевтическими гигантами", — рассказала колумнист.
В новой реальности ограничительные меры Вашингтона и Брюсселя заставили генеральных директоров западных компаний бороться с большими трудностями, которые возникли из-за запрета сотрудничать с Москвой, пишет Банко.
После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса США и их союзники ввели санкции против нее. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В Москве назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.