Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по Украине лишенной здравого смысла - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/rezolyutsiya-1846087214.html
Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по Украине лишенной здравого смысла
Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по Украине лишенной здравого смысла - РИА Новости, 19.01.2023
Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по Украине лишенной здравого смысла
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента по Украине не имеет юридической силы и лишена здравого... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:01
2023-01-19T19:01
в мире
россия
европарламент
украина
европа
леонид слуцкий (политик)
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента по Украине не имеет юридической силы и лишена здравого смысла. В четверг Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву", следует из итогов голосования. Он отметил, что в "просвещенной Европе" в очередной раз попытались "большевистским и популистским образом" оправдать незаконный арест российских активов, называя черное белым. "Европарламент толкает Евросоюз к легализации механизма госграбежа и оправдания неонацизма… Именно так можно охарактеризовать резолюцию ЕП о создании специального "трибунала" по Украине. Европарламентарии призвали привлечь к ответственности исключительно Россию, а также обсудить возможности использования противоправно изъятых российских активов для выплат Киеву "репараций", - сообщил политик. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
https://ria.ru/20230119/evroparlament-1846062980.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_506ab19ab3c1fe4ebe96aa402c3481cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европарламент, украина, европа, леонид слуцкий (политик), лдпр
В мире, Россия, Европарламент, Украина, Европа, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
19:01 19.01.2023
 
Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по Украине лишенной здравого смысла

Слуцкий: резолюция ЕП по Украине не имеет юридической силы и лишена здравого смысла

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента по Украине не имеет юридической силы и лишена здравого смысла.
В четверг Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву", следует из итогов голосования.
"Единственный трибунал, который возможен по Украине - над преступной киевской хунтой во главе с Зеленским. И мы обязательно добьемся, чтобы он состоялся… Эта "резолюция" не просто не имеет юридической силы, она лишена здравого смысла и правовых оснований", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в "просвещенной Европе" в очередной раз попытались "большевистским и популистским образом" оправдать незаконный арест российских активов, называя черное белым.
"Европарламент толкает Евросоюз к легализации механизма госграбежа и оправдания неонацизма… Именно так можно охарактеризовать резолюцию ЕП о создании специального "трибунала" по Украине. Европарламентарии призвали привлечь к ответственности исключительно Россию, а также обсудить возможности использования противоправно изъятых российских активов для выплат Киеву "репараций", - сообщил политик.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
17:45Специальная военная операция на Украине
В Госдуме сравнили Европарламент с террористической организацией
 
В миреРоссияЕвропарламентУкраинаЕвропаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала