https://ria.ru/20230119/rezolyutsiya-1846087214.html

Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по Украине лишенной здравого смысла

Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по Украине лишенной здравого смысла - РИА Новости, 19.01.2023

Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по Украине лишенной здравого смысла

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента по Украине не имеет юридической силы и лишена здравого... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:01

2023-01-19T19:01

2023-01-19T19:01

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента по Украине не имеет юридической силы и лишена здравого смысла. В четверг Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву", следует из итогов голосования. Он отметил, что в "просвещенной Европе" в очередной раз попытались "большевистским и популистским образом" оправдать незаконный арест российских активов, называя черное белым. "Европарламент толкает Евросоюз к легализации механизма госграбежа и оправдания неонацизма… Именно так можно охарактеризовать резолюцию ЕП о создании специального "трибунала" по Украине. Европарламентарии призвали привлечь к ответственности исключительно Россию, а также обсудить возможности использования противоправно изъятых российских активов для выплат Киеву "репараций", - сообщил политик. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20230119/evroparlament-1846062980.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, европарламент, украина, европа, леонид слуцкий (политик), лдпр