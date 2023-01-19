Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по Украине лишенной здравого смысла
Слуцкий: резолюция ЕП по Украине не имеет юридической силы и лишена здравого смысла
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента по Украине не имеет юридической силы и лишена здравого смысла.
В четверг Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву", следует из итогов голосования.
"Единственный трибунал, который возможен по Украине - над преступной киевской хунтой во главе с Зеленским. И мы обязательно добьемся, чтобы он состоялся… Эта "резолюция" не просто не имеет юридической силы, она лишена здравого смысла и правовых оснований", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в "просвещенной Европе" в очередной раз попытались "большевистским и популистским образом" оправдать незаконный арест российских активов, называя черное белым.
"Европарламент толкает Евросоюз к легализации механизма госграбежа и оправдания неонацизма… Именно так можно охарактеризовать резолюцию ЕП о создании специального "трибунала" по Украине. Европарламентарии призвали привлечь к ответственности исключительно Россию, а также обсудить возможности использования противоправно изъятых российских активов для выплат Киеву "репараций", - сообщил политик.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.