https://ria.ru/20230119/protivostoyanie-1845940002.html

Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров

Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023

Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров

Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии на совместном заседании в четверг обсудят то, как совместно противодействовать враждебным шагам НАТО и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:00

2023-01-19T13:00

2023-01-19T13:00

сергей лавров

россия

белоруссия

политика

нато

евросоюз

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии на совместном заседании в четверг обсудят то, как совместно противодействовать враждебным шагам НАТО и ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Повестка дня будет сконцентрирована на выработке дополнительных шагов по реализации скоординированной линии в отношении тех действий, которые предпринимают против наших стран, против Союзного государства, такие структуры, как НАТО, Европейский союз, и пытаются к этим враждебным действиям подтягивать другие структуры, включая Совет Европы и ОБСЕ", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также планируется обсудить координацию шагов двух стран в структурах ООН, добавил он. Глава МИД РФ также сообщил, что доложил президенту Белоруссии о ходе реализации 28 союзных программ. "Они, как вы знаете, на 70% уже реализованы, все идёт по графику, и одновременно готовится новый план действий по укреплению Союзного государства, реализации договора о Союзном государстве с 2024 по 2026 год", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230119/voyna-1845895387.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, белоруссия, политика, нато, евросоюз