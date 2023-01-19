https://ria.ru/20230119/protivostoyanie-1845940002.html
Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров
Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров
Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии на совместном заседании в четверг обсудят то, как совместно противодействовать враждебным шагам НАТО и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:00
2023-01-19T13:00
2023-01-19T13:00
сергей лавров
россия
белоруссия
политика
нато
евросоюз
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии на совместном заседании в четверг обсудят то, как совместно противодействовать враждебным шагам НАТО и ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Повестка дня будет сконцентрирована на выработке дополнительных шагов по реализации скоординированной линии в отношении тех действий, которые предпринимают против наших стран, против Союзного государства, такие структуры, как НАТО, Европейский союз, и пытаются к этим враждебным действиям подтягивать другие структуры, включая Совет Европы и ОБСЕ", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также планируется обсудить координацию шагов двух стран в структурах ООН, добавил он. Глава МИД РФ также сообщил, что доложил президенту Белоруссии о ходе реализации 28 союзных программ. "Они, как вы знаете, на 70% уже реализованы, все идёт по графику, и одновременно готовится новый план действий по укреплению Союзного государства, реализации договора о Союзном государстве с 2024 по 2026 год", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20230119/voyna-1845895387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, белоруссия, политика, нато, евросоюз
Сергей Лавров, Россия, Белоруссия, Политика, НАТО, Евросоюз
Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров
Лавров: Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять враждебным шагам НАТО и ЕС