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Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
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Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров
Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров
Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии на совместном заседании в четверг обсудят то, как совместно противодействовать враждебным шагам НАТО и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:00
2023-01-19T13:00
сергей лавров
россия
белоруссия
политика
нато
евросоюз
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии на совместном заседании в четверг обсудят то, как совместно противодействовать враждебным шагам НАТО и ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Повестка дня будет сконцентрирована на выработке дополнительных шагов по реализации скоординированной линии в отношении тех действий, которые предпринимают против наших стран, против Союзного государства, такие структуры, как НАТО, Европейский союз, и пытаются к этим враждебным действиям подтягивать другие структуры, включая Совет Европы и ОБСЕ", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также планируется обсудить координацию шагов двух стран в структурах ООН, добавил он. Глава МИД РФ также сообщил, что доложил президенту Белоруссии о ходе реализации 28 союзных программ. "Они, как вы знаете, на 70% уже реализованы, все идёт по графику, и одновременно готовится новый план действий по укреплению Союзного государства, реализации договора о Союзном государстве с 2024 по 2026 год", - сказал Лавров.
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сергей лавров, россия, белоруссия, политика, нато, евросоюз
Сергей Лавров, Россия, Белоруссия, Политика, НАТО, Евросоюз
13:00 19.01.2023
 
Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять НАТО и ЕС, заявил Лавров

Лавров: Россия и Белоруссия обсудят, как противостоять враждебным шагам НАТО и ЕС

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии на совместном заседании в четверг обсудят то, как совместно противодействовать враждебным шагам НАТО и ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Повестка дня будет сконцентрирована на выработке дополнительных шагов по реализации скоординированной линии в отношении тех действий, которые предпринимают против наших стран, против Союзного государства, такие структуры, как НАТО, Европейский союз, и пытаются к этим враждебным действиям подтягивать другие структуры, включая Совет Европы и ОБСЕ", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Также планируется обсудить координацию шагов двух стран в структурах ООН, добавил он.
Глава МИД РФ также сообщил, что доложил президенту Белоруссии о ходе реализации 28 союзных программ.
"Они, как вы знаете, на 70% уже реализованы, все идёт по графику, и одновременно готовится новый план действий по укреплению Союзного государства, реализации договора о Союзном государстве с 2024 по 2026 год", - сказал Лавров.
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