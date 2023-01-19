https://ria.ru/20230119/promzona-1845879810.html

Ефимов: продлен срок заявок на развитие промзоны "Красный Строитель"

Ефимов: продлен срок заявок на развитие промзоны "Красный Строитель" - РИА Новости, 19.01.2023

Ефимов: продлен срок заявок на развитие промзоны "Красный Строитель"

Столичные власти продлили до 30 января подачу заявок на аукцион по заключению договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Красный Строитель",... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:20

2023-01-19T09:20

2023-01-19T09:20

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Столичные власти продлили до 30 января подачу заявок на аукцион по заключению договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Красный Строитель", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Время подачи заявок на участие в аукционе на право комплексного развития территории бывшей промзоны "Красный Строитель" площадью 34 гектара частично выпало на праздничные и выходные дни. В связи с этим сроки принятия документов решили продлить на 11 дней – до 30 января. Торги запланированы на 6 февраля", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам Ефимова, в аукционе смогут принять участие все заинтересованные лица, в том числе - собственники расположенных на участке объектов, не сумевшие договориться между собой о развитии площадки.Как отмечается в сообщении, на участке бывшей промзоны планируется построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья, а также более 200 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. Инвестиции в проект могут составить порядка 46 миллиардов рублей, в результате его реализации город получит более 4,6 тысячи новых рабочих мест.

https://realty.ria.ru/20230109/promzony-1843580785.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)