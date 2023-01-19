https://ria.ru/20230119/pozhar-1846018960.html

В епархии назвали возможную причину пожара в московском храме

В епархии назвали возможную причину пожара в московском храме - РИА Новости, 19.01.2023

В епархии назвали возможную причину пожара в московском храме

Поджог мог стать причиной пожара на территории храма святого Иоанна Кронштадтского на севере Москвы, предполагаемый поджигатель, по имеющимся у Московской... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:34

2023-01-19T16:34

2023-01-19T16:34

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поджог мог стать причиной пожара на территории храма святого Иоанна Кронштадтского на севере Москвы, предполагаемый поджигатель, по имеющимся у Московской епархии сведениям, не принадлежал к числу его прихожан, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы епархии священник Александр Волков. Как сообщало ранее столичное ГУ МЧС, при пожаре на территории храма святого Иоанна Кронштадтского на Кронштадтском бульваре на севере Москвы ночью с 18 на 19 января произошло возгорание на площади 100 квадратных метров в двухэтажном деревянном строении. В результате пожара пострадал один человек. "Сегодня ночью возник пожар в приходском доме при храме святого Иоанна Кронштадтского на Кронштадтском бульваре. Сам храм строящийся, и дом тоже временного характера. Пожар возник не в храме, а в доме. По предварительной информации, причина возгорания не связана с нарушениями пожарной безопасности. По предварительным данным, некий не имеющий отношения к храму человек проник в помещение приходского дома и совершил там поджог", – сообщил Волков РИА Новости. По его данным, предполагаемый поджигатель задержан, и с ним уже работали медики и представители других служб. "Он никуда не пытался убежать, он где-то рядом находился", – пояснил Волков. Он добавил, что личность и "степень адекватности" предполагаемого поджигателя устанавливается. По свидетельству сотрудников храма, это не один из прихожан, хотя он и появлялся на богослужениях несколько раз. В доме, уточнил священник, располагалась воскресная школа и другие храмовые службы. "Никто из сотрудников и прихожан храма не пострадал. Предположительный виновник поджога получил ожоги, но, к сожалению, само по себе строение получило сильные повреждения… В храме находилось в это время несколько сотрудников храма, они все благополучно покинули здание и никаких увечий не получили", – добавил он. Волков выразил надежду на "адекватное расследование" обстоятельств происшедшего. Так как пожар произошел не в храме, а в прихрамовой постройке, "надо надеяться на то, что цели поджечь храм у него не было, хотя пусть этим занимаются соответствующие органы", заключил он. "Община храма очень надеется на то, что местные власти и прихожане храма помогут в восстановлении этого необходимого для приходской жизни храма здания", – заключил священник.

https://ria.ru/20230118/tserkov-1845625622.html

https://ria.ru/20230118/voda-1845707307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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