https://ria.ru/20230119/pozhar-1845867931.html
При пожаре на территории храма в Москве пострадал человек
При пожаре на территории храма в Москве пострадал человек - РИА Новости, 19.01.2023
При пожаре на территории храма в Москве пострадал человек
Один человек пострадал при пожаре на Кронштадтском бульваре на севере Москвы, огонь ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T06:32
2023-01-19T06:32
2023-01-19T09:34
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на Кронштадтском бульваре на севере Москвы, огонь ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице. По данным открытых источников, по данному адресу расположен храм Иоанна Кронштадтского. "Произошло возгорание на площади 100 квадратных метров... В результате пожара пострадал один человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном строении поступило в 3.53. Пожар ликвидирован.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:32 19.01.2023 (обновлено: 09:34 19.01.2023)
При пожаре на территории храма в Москве пострадал человек
При пожаре на территории храма на Кронштадтском бульваре в Москве пострадал человек