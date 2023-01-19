https://ria.ru/20230119/povestki-1845930659.html

В Николаевской области призвали мужчин прибыть в военкоматы

В Николаевской области призвали мужчин прибыть в военкоматы - РИА Новости, 19.01.2023

В Николаевской области призвали мужчин прибыть в военкоматы

Власти Николаевской области Украины призвали мужчин призывного возраста прибыть в военкоматы для уточнения персональных данных, не дожидаясь повесток, за... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:32

2023-01-19T12:32

2023-01-19T12:32

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Николаевской области Украины призвали мужчин призывного возраста прибыть в военкоматы для уточнения персональных данных, не дожидаясь повесток, за невыполнение требования нарушителей ждет административная ответственность, сообщает местное издание "Новости N". Ранее ряд украинских СМИ сообщил об участившихся случаях раздачи повесток в людных местах. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года. "Граждане Украины должны выполнить свой долг и, не дожидаясь повестки, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или проживания (военкоматы - ред.)", - приводит тест сообщения военкомата издание. В сообщении отмечается, что законодательство Украины обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет прибыть в военкоматы страны для постановки на учет, а также для уточнения данных о семейном положении, состоянии здоровья, образовании, места работы и, при необходимости, для прохождения военно-врачебной комиссии. В военкомате напомнили, что граждан, которые "не понимают необходимость и обязательность выполнения указанных требований" ждет административная ответственность, а за уклонение от мобилизации – уголовная. Законодательством не установлено, где именно должна вручаться повестка, поэтому вручение ее на улице по месту жительства "не является незаконным", уточнили в военкомате. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825165720.html

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в мире, украина, николаевская область, ситуация в днр и лнр