https://ria.ru/20230119/politiki-1846002106.html

Лавров: некоторые политики в Европе начинают понимать, что их используют

Лавров: некоторые политики в Европе начинают понимать, что их используют - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров: некоторые политики в Европе начинают понимать, что их используют

Ряд политиков в Европе начинают понимать, что их используют и сознательно ослабляют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:51

2023-01-19T15:51

2023-01-19T16:03

европа

сергей лавров

в мире

россия

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Ряд политиков в Европе начинают понимать, что их используют и сознательно ослабляют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Европа, по-моему, начинает понимать, по крайней мере, ответственные политики в ряде европейских стран, что их используют, по большому счету, что их ввергают в деиндустриализацию, их сознательно ослабляют, чтобы они даже не думали, чтобы пытаться стать самостоятельным игроком", - сказал российский министр.Лавров выразил уверенность, что такая ситуация "когда-то пройдет и к власти в европейских странах придут политики, которые будут отталкиваться от интересов своих народов".

https://ria.ru/20230118/lavrov-1845748953.html

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европа, сергей лавров, в мире, россия