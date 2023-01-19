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Лавров: некоторые политики в Европе начинают понимать, что их используют - РИА Новости, 19.01.2023
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Лавров: некоторые политики в Европе начинают понимать, что их используют
Лавров: некоторые политики в Европе начинают понимать, что их используют - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров: некоторые политики в Европе начинают понимать, что их используют
Ряд политиков в Европе начинают понимать, что их используют и сознательно ослабляют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:51
2023-01-19T16:03
европа
сергей лавров
в мире
россия
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Ряд политиков в Европе начинают понимать, что их используют и сознательно ослабляют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Европа, по-моему, начинает понимать, по крайней мере, ответственные политики в ряде европейских стран, что их используют, по большому счету, что их ввергают в деиндустриализацию, их сознательно ослабляют, чтобы они даже не думали, чтобы пытаться стать самостоятельным игроком", - сказал российский министр.Лавров выразил уверенность, что такая ситуация "когда-то пройдет и к власти в европейских странах придут политики, которые будут отталкиваться от интересов своих народов".
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европа, сергей лавров, в мире, россия
Европа, Сергей Лавров, В мире, Россия
15:51 19.01.2023 (обновлено: 16:03 19.01.2023)
 
Лавров: некоторые политики в Европе начинают понимать, что их используют

Лавров заявил, что некоторые европейские политики начинают понимать, что их используют

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Ряд политиков в Европе начинают понимать, что их используют и сознательно ослабляют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа, по-моему, начинает понимать, по крайней мере, ответственные политики в ряде европейских стран, что их используют, по большому счету, что их ввергают в деиндустриализацию, их сознательно ослабляют, чтобы они даже не думали, чтобы пытаться стать самостоятельным игроком", - сказал российский министр.
Лавров выразил уверенность, что такая ситуация "когда-то пройдет и к власти в европейских странах придут политики, которые будут отталкиваться от интересов своих народов".
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