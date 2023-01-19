https://ria.ru/20230119/pogoda-1846115262.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 20 января
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 20 января - РИА Новости, 19.01.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 20 января
Комплекс городского хозяйства Москвы и столичный главк МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой в ближайшие часы и в ночь на пятницу. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T21:16
2023-01-19T21:16
2023-01-19T21:28
общество
москва
погода
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы и столичный главк МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой в ближайшие часы и в ночь на пятницу.Как уточнили в главке МЧС по Москве, осадки в виде дождя и мокрого снега, грозы, гололеда и порывы ветра ожидаются в ближайшие 1-2 часа.МЧС просит горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы, а в Подмосковье - из-за гололедицы.
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html
москва
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общество, москва, погода, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Погода, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
21:16 19.01.2023 (обновлено: 21:28 19.01.2023)
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 20 января
Москвичей предупредили о дожде с грозой и усилении ветра в ночь на 20 января