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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 19.01.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 19.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:16
2023-01-19T08:16
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода в Москве обусловится теплым сектором циклона. Поэтому ожидается пасмурная погода, пройдут кратковременные осадки, в основном утром и вечером и преимущественно в виде дождей. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый", - сказал Тишковец. По его словам, в столице потеплеет до плюс 2-4 градусов, в Подмосковье будет ноль - плюс 5 градусов, что на 9 градусов выше климатической нормы середины января. Атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
08:16 19.01.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается пасмурная погода и до плюс четырех градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкДрозд-рябинник на ветке рябины
Дрозд-рябинник на ветке рябины - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дрозд-рябинник на ветке рябины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве обусловится теплым сектором циклона. Поэтому ожидается пасмурная погода, пройдут кратковременные осадки, в основном утром и вечером и преимущественно в виде дождей. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый", - сказал Тишковец.
По его словам, в столице потеплеет до плюс 2-4 градусов, в Подмосковье будет ноль - плюс 5 градусов, что на 9 градусов выше климатической нормы середины января. Атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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