https://ria.ru/20230119/pogoda-1845874165.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 19.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:16

2023-01-19T08:16

2023-01-19T08:16

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода в Москве обусловится теплым сектором циклона. Поэтому ожидается пасмурная погода, пройдут кратковременные осадки, в основном утром и вечером и преимущественно в виде дождей. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый", - сказал Тишковец. По его словам, в столице потеплеет до плюс 2-4 градусов, в Подмосковье будет ноль - плюс 5 градусов, что на 9 градусов выше климатической нормы середины января. Атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230118/pogoda-1845681068.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода