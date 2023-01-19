https://ria.ru/20230119/pogoda-1845874165.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 19.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:16
2023-01-19T08:16
2023-01-19T08:16
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770425849_0:0:2509:1411_1920x0_80_0_0_c37626e967521e9c634383f8a56d5ca2.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода в Москве обусловится теплым сектором циклона. Поэтому ожидается пасмурная погода, пройдут кратковременные осадки, в основном утром и вечером и преимущественно в виде дождей. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый", - сказал Тишковец. По его словам, в столице потеплеет до плюс 2-4 градусов, в Подмосковье будет ноль - плюс 5 градусов, что на 9 градусов выше климатической нормы середины января. Атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230118/pogoda-1845681068.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770425849_94:0:2415:1741_1920x0_80_0_0_574bd0fdc9702298e27183fba26415ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец: в Москве ожидается пасмурная погода и до плюс четырех градусов