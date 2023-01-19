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РЭЦ поддержит нефтегазовые и железнодорожные проекты в Туркменистане
РЭЦ поддержит нефтегазовые и железнодорожные проекты в Туркменистане - РИА Новости, 19.01.2023
РЭЦ поддержит нефтегазовые и железнодорожные проекты в Туркменистане
Группа РЭЦ (входит в Группу ВЭБ.РФ) поддержит новые масштабные проекты в Туркменистане в области нефтегазовой и железнодорожной инфраструктуры, сообщает центр. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:07
2023-01-19T14:07
2023-01-19T14:07
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
технологии
туркмения
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Группа РЭЦ (входит в Группу ВЭБ.РФ) поддержит новые масштабные проекты в Туркменистане в области нефтегазовой и железнодорожной инфраструктуры, сообщает центр. "Группа Российского экспортного центра готова поддерживать новые масштабные проекты в Туркменистане в нефтегазовой сфере, а также проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе выступления на Российско-Туркменском бизнес-форуме в Ашхабаде. По ее словам, "сейчас мы прорабатываем с туркменскими коллегами дальнейшие планы по совместной работе, в том числе проекты в области нефтегазовой инфраструктуры, строительства вагоноремонтных мощностей и цифровых решений в образовании". "Мы надеемся на укрепление присутствия российских компаний в Туркменистане, реализацию крупномасштабных совместных проектов и на долгосрочное сотрудничество", - заключила Никишина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, технологии, туркмения
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Технологии, Туркмения
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Группа РЭЦ (входит в Группу ВЭБ.РФ) поддержит новые масштабные проекты в Туркменистане в области нефтегазовой и железнодорожной инфраструктуры, сообщает центр.
"Группа Российского экспортного центра готова поддерживать новые масштабные проекты в Туркменистане в нефтегазовой сфере, а также проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
в ходе выступления на Российско-Туркменском бизнес-форуме в Ашхабаде
.
"Мы уже несколько лет успешно работаем с нашими коллегами и клиентами в Туркменистане. В том числе помогаем найти надежного российского поставщика, за счет специальной госпрограммы снижаем стоимость логистики и как следствие - повышаем эффективность сотрудничества российских и туркменских компаний, оказываем аналитическую поддержку и многое другое", - отметила глава центра.
По ее словам, "сейчас мы прорабатываем с туркменскими коллегами дальнейшие планы по совместной работе, в том числе проекты в области нефтегазовой инфраструктуры, строительства вагоноремонтных мощностей и цифровых решений в образовании".
"Мы надеемся на укрепление присутствия российских компаний в Туркменистане, реализацию крупномасштабных совместных проектов и на долгосрочное сотрудничество", - заключила Никишина.