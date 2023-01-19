https://ria.ru/20230119/podderzhka-1845965171.html

РЭЦ поддержит нефтегазовые и железнодорожные проекты в Туркменистане

РЭЦ поддержит нефтегазовые и железнодорожные проекты в Туркменистане - РИА Новости, 19.01.2023

РЭЦ поддержит нефтегазовые и железнодорожные проекты в Туркменистане

Группа РЭЦ (входит в Группу ВЭБ.РФ) поддержит новые масштабные проекты в Туркменистане в области нефтегазовой и железнодорожной инфраструктуры, сообщает центр. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:07

2023-01-19T14:07

2023-01-19T14:07

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

технологии

туркмения

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Группа РЭЦ (входит в Группу ВЭБ.РФ) поддержит новые масштабные проекты в Туркменистане в области нефтегазовой и железнодорожной инфраструктуры, сообщает центр. "Группа Российского экспортного центра готова поддерживать новые масштабные проекты в Туркменистане в нефтегазовой сфере, а также проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе выступления на Российско-Туркменском бизнес-форуме в Ашхабаде. По ее словам, "сейчас мы прорабатываем с туркменскими коллегами дальнейшие планы по совместной работе, в том числе проекты в области нефтегазовой инфраструктуры, строительства вагоноремонтных мощностей и цифровых решений в образовании". "Мы надеемся на укрепление присутствия российских компаний в Туркменистане, реализацию крупномасштабных совместных проектов и на долгосрочное сотрудничество", - заключила Никишина.

https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841678533.html

россия

туркмения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, технологии, туркмения