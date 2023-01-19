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Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/plennye-1845968197.html
Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине
Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине - РИА Новости, 19.01.2023
Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова считает, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:16
2023-01-19T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
украина
донецкая народная республика
оон
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова считает, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на Украине. Морозова подчеркнула, что с самого начала конфликта она регулярно уведомляет ООН и Международный комитет Красного Креста обо всех зафиксированных случаях жестокого обращения с пленными. При том, что факты издевательств над пленными на Украине ООН подтверждает, никаких реальных мер реагирования со стороны международных инстанций в отношении Украины не предпринимается, отметила она. "Молчаливая позиция международного сообщества не выдерживает критики. Считаю, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на Украине", - написала омбудсмен. Морозова также поблагодарила представителей медиа, которые не боятся и рассказывают миру правду о военных преступлениях киевского режима, и добавила, что подобные преступления не имеют срока давности, поэтому ответственность рано или поздно понесут все причастные.
https://ria.ru/20230119/plennye-1845891236.html
https://ria.ru/20230118/pytki-1845766343.html
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в мире, дарья морозова, украина, донецкая народная республика, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Украина, Донецкая Народная Республика, ООН
14:16 19.01.2023 (обновлено: 17:04 19.01.2023)
 
Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине

Омбудсмен ДНР: правозащитные миссии ответственны за ситуацию с правами пленных на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова считает, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на Украине.
Морозова подчеркнула, что с самого начала конфликта она регулярно уведомляет ООН и Международный комитет Красного Креста обо всех зафиксированных случаях жестокого обращения с пленными. При том, что факты издевательств над пленными на Украине ООН подтверждает, никаких реальных мер реагирования со стороны международных инстанций в отношении Украины не предпринимается, отметила она.
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"Молчаливая позиция международного сообщества не выдерживает критики. Считаю, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на Украине", - написала омбудсмен.
Морозова также поблагодарила представителей медиа, которые не боятся и рассказывают миру правду о военных преступлениях киевского режима, и добавила, что подобные преступления не имеют срока давности, поэтому ответственность рано или поздно понесут все причастные.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваУкраинаДонецкая Народная РеспубликаООН
 
 
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