14:16 19.01.2023 (обновлено: 17:04 19.01.2023)
Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине
Омбудсмен ДНР: правозащитные миссии ответственны за ситуацию с правами пленных на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова считает, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на Украине.
Морозова подчеркнула, что с самого начала конфликта она регулярно уведомляет ООН и Международный комитет Красного Креста обо всех зафиксированных случаях жестокого обращения с пленными. При том, что факты издевательств над пленными на Украине ООН подтверждает, никаких реальных мер реагирования со стороны международных инстанций в отношении Украины не предпринимается, отметила она.
"Молчаливая позиция международного сообщества не выдерживает критики. Считаю, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на Украине", - написала омбудсмен.
Морозова также поблагодарила представителей медиа, которые не боятся и рассказывают миру правду о военных преступлениях киевского режима, и добавила, что подобные преступления не имеют срока давности, поэтому ответственность рано или поздно понесут все причастные.