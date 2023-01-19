https://ria.ru/20230119/plennye-1845968197.html

Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине

Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине - РИА Новости, 19.01.2023

Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова считает, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:16

2023-01-19T14:16

2023-01-19T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

украина

донецкая народная республика

оон

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова считает, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на Украине. Морозова подчеркнула, что с самого начала конфликта она регулярно уведомляет ООН и Международный комитет Красного Креста обо всех зафиксированных случаях жестокого обращения с пленными. При том, что факты издевательств над пленными на Украине ООН подтверждает, никаких реальных мер реагирования со стороны международных инстанций в отношении Украины не предпринимается, отметила она. "Молчаливая позиция международного сообщества не выдерживает критики. Считаю, что международные правозащитные миссии несут непосредственную ответственность за критическую ситуацию с правами пленных на Украине", - написала омбудсмен. Морозова также поблагодарила представителей медиа, которые не боятся и рассказывают миру правду о военных преступлениях киевского режима, и добавила, что подобные преступления не имеют срока давности, поэтому ответственность рано или поздно понесут все причастные.

https://ria.ru/20230119/plennye-1845891236.html

https://ria.ru/20230118/pytki-1845766343.html

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Дарья Буймова

в мире, дарья морозова, украина, донецкая народная республика, оон