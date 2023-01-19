СК расследует издевательства над российскими военными в украинском плену
СК расследует издевательства над военнопленными, которых заставляли учить гимн Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует преступления украинских военных против российских пленных, которых пытали, избивали и заставляли учить украинский гимн, сообщает СК РФ.
Ранее солдат Алексей Лукоянов, история которого опубликована в рамках спецпроекта "Трибунал. Пытки российских военнопленных", заявил, что российских военных избивали, пытали и заставляли учить украинский гимн в плену на Украине. А омбудсмен ДНР Дарья Морозова, по информации СК, опубликовала видео, в котором освобожденный в рамках обмена житель Макеевки рассказал о перенесенных пытках.
"Следователи СК России будут расследовать преступления вооруженных формирований Украины против военнослужащих РФ, находящихся в плену. Данные факты будут проверены следователями СК России в рамках уголовных дел", - сообщается в телеграм-канале ведомства.
СК и ранее фиксировал издевательства над российскими пленными. Так, 9 января военнослужащий рассказал, что во время плена ему скотчем завязали глаза. Он отметил, что его допрос длился 10 суток, во время которых его не кормили и не давали спать, а только задавали вопросы и били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, пытали током. В результате у российского военного отбиты колени, сломаны пальцы, он стал плохо видеть правым глазом и слышать правым ухом.
Кроме того, военнослужащие запрещенного в России националистического батальона "Азов"*, которые проводили допрос, угрожали ему, что зарежут или застрелят.
* Запрещенная в России террористическая организация
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