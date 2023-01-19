https://ria.ru/20230119/plennye-1845891236.html

СК расследует издевательства над российскими военными в украинском плену

СК расследует издевательства над российскими военными в украинском плену - РИА Новости, 19.01.2023

СК расследует издевательства над российскими военными в украинском плену

Следственный комитет России расследует преступления украинских военных против российских пленных, которых пытали, избивали и заставляли учить украинский гимн,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:23

2023-01-19T10:23

2023-01-19T10:23

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует преступления украинских военных против российских пленных, которых пытали, избивали и заставляли учить украинский гимн, сообщает СК РФ. Ранее солдат Алексей Лукоянов, история которого опубликована в рамках спецпроекта "Трибунал. Пытки российских военнопленных", заявил, что российских военных избивали, пытали и заставляли учить украинский гимн в плену на Украине. А омбудсмен ДНР Дарья Морозова, по информации СК, опубликовала видео, в котором освобожденный в рамках обмена житель Макеевки рассказал о перенесенных пытках. "Следователи СК России будут расследовать преступления вооруженных формирований Украины против военнослужащих РФ, находящихся в плену. Данные факты будут проверены следователями СК России в рамках уголовных дел", - сообщается в телеграм-канале ведомства. СК и ранее фиксировал издевательства над российскими пленными. Так, 9 января военнослужащий рассказал, что во время плена ему скотчем завязали глаза. Он отметил, что его допрос длился 10 суток, во время которых его не кормили и не давали спать, а только задавали вопросы и били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, пытали током. В результате у российского военного отбиты колени, сломаны пальцы, он стал плохо видеть правым глазом и слышать правым ухом. Кроме того, военнослужащие запрещенного в России националистического батальона "Азов"*, которые проводили допрос, угрожали ему, что зарежут или застрелят.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230114/obraschenie-1844905869.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр