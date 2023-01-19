https://ria.ru/20230119/peregovory-1846008909.html

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Белоруссии

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2023

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Белоруссии

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным меры стратегического... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:06

2023-01-19T16:06

2023-01-19T16:34

сергей шойгу

виктор хренин

белоруссия

россия

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным меры стратегического сдерживания и ход подготовки региональной группировки войск, сообщили в Минобороны России."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)", - сообщили в российском военном ведомстве.Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства. О формировании группировки впервые заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября. По его словам, группировку задействуют в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.Общая численность российских военнослужащих в составе совместной группировки в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч человек. В Белоруссию в рамках развертываемой группировки из России по плану должны были прибыть около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 миллиметров. Шойгу сообщал, что с 22 октября Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.Комиссия Минобороны России во главе с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым 13 января проинспектировала в Белоруссии российские подразделения региональной группировки. Комиссия проверила качество занятий по боевому слаживанию и условия размещения российских военных. По итогам инспекции группировка была признана готовой выполнить задачи по предназначению в интересах военной безопасности Союзного государства, отмечали в белорусском ведомстве.Накануне инспекции генерал армии Салюков был назначен одним из заместителей командующего Объединенной группировки войск в специальной военной операции генерала армии Валерия Герасимова.

https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, виктор хренин, белоруссия, россия