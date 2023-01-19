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Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2023
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Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Белоруссии
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2023
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Белоруссии
Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным меры стратегического... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:06
2023-01-19T16:34
сергей шойгу
виктор хренин
белоруссия
россия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным меры стратегического сдерживания и ход подготовки региональной группировки войск, сообщили в Минобороны России."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)", - сообщили в российском военном ведомстве.Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства. О формировании группировки впервые заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября. По его словам, группировку задействуют в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.Общая численность российских военнослужащих в составе совместной группировки в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч человек. В Белоруссию в рамках развертываемой группировки из России по плану должны были прибыть около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 миллиметров. Шойгу сообщал, что с 22 октября Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.Комиссия Минобороны России во главе с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым 13 января проинспектировала в Белоруссии российские подразделения региональной группировки. Комиссия проверила качество занятий по боевому слаживанию и условия размещения российских военных. По итогам инспекции группировка была признана готовой выполнить задачи по предназначению в интересах военной безопасности Союзного государства, отмечали в белорусском ведомстве.Накануне инспекции генерал армии Салюков был назначен одним из заместителей командующего Объединенной группировки войск в специальной военной операции генерала армии Валерия Герасимова.
https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html
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сергей шойгу, виктор хренин, белоруссия, россия
Сергей Шойгу, Виктор Хренин, Белоруссия, Россия
16:06 19.01.2023 (обновлено: 16:34 19.01.2023)
 
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Белоруссии

Главы Минобороны России и Белоруссии Шойгу и Хренин обсудили стратегическое сдерживание

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным меры стратегического сдерживания и ход подготовки региональной группировки войск, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)", - сообщили в российском военном ведомстве.
Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства. О формировании группировки впервые заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября. По его словам, группировку задействуют в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.
Общая численность российских военнослужащих в составе совместной группировки в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч человек. В Белоруссию в рамках развертываемой группировки из России по плану должны были прибыть около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 миллиметров. Шойгу сообщал, что с 22 октября Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Комиссия Минобороны России во главе с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым 13 января проинспектировала в Белоруссии российские подразделения региональной группировки. Комиссия проверила качество занятий по боевому слаживанию и условия размещения российских военных. По итогам инспекции группировка была признана готовой выполнить задачи по предназначению в интересах военной безопасности Союзного государства, отмечали в белорусском ведомстве.
Накануне инспекции генерал армии Салюков был назначен одним из заместителей командующего Объединенной группировки войск в специальной военной операции генерала армии Валерия Герасимова.
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Сергей ШойгуВиктор ХренинБелоруссияРоссия
 
 
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