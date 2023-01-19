https://ria.ru/20230119/pentagon-1845901554.html

Пентагон не знает, будет ли готова в срок новая подлодка, сообщили СМИ

Пентагон не знает, будет ли готова в срок новая подлодка, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2023

Пентагон не знает, будет ли готова в срок новая подлодка, сообщили СМИ

Пентагон и ВМС США не знают, будет ли первая перспективная стратегическая атомная подводная лодка класса Columbia ("Колумбия") построена в срок, передает... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:06

2023-01-19T11:06

2023-01-19T11:06

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министерство обороны сша

general dynamics

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пентагон и ВМС США не знают, будет ли первая перспективная стратегическая атомная подводная лодка класса Columbia ("Колумбия") построена в срок, передает агентство Блумберг со ссылкой на еще не обнародованный отчет Счетной палаты США. Согласно отчету, подготовленному в сентябре, чиновники Пентагона и американских военно-морских сил "не получили данные по срокам и статистическую информацию, необходимую, чтобы с уверенностью установить вероятность, что строители смогут выполнить это в соответствии с планом". По данным агентства, первая подлодка класса Columbia ("Колумбия") в рамках программы стоимостью 132 миллиарда долларов должна быть развернута в 2031 году. Как сообщается, 12 подлодок данного класса должны заменить 14 стратегических подводных ракетоносца класса Ohio ("Огайо"). Новые субмарины рассматриваются как один из ключевых компонентов стратегии ядерного сдерживания США в конце XXI века. По оценкам Счетной палаты США, стоимость первой подлодки будет составлять порядка 15 миллиардов долларов, что является одной из самых дорогих систем вооружения США за всю историю. Строительством субмарин занимаются компании General Dynamics и Huntington Ingalls Industries. По словам представителя General Dynamics, первая подлодка готова примерно на треть. При этом он отказался комментировать информацию из отчета.

https://ria.ru/20221209/oborona-1837293534.html

https://ria.ru/20230110/oruzhie-1843794148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, министерство обороны сша, general dynamics