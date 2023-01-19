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Пентагон не знает, будет ли готова в срок новая подлодка, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
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Пентагон не знает, будет ли готова в срок новая подлодка, сообщили СМИ
Пентагон не знает, будет ли готова в срок новая подлодка, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
Пентагон не знает, будет ли готова в срок новая подлодка, сообщили СМИ
Пентагон и ВМС США не знают, будет ли первая перспективная стратегическая атомная подводная лодка класса Columbia ("Колумбия") построена в срок, передает... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:06
2023-01-19T11:06
в мире
сша
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general dynamics
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пентагон и ВМС США не знают, будет ли первая перспективная стратегическая атомная подводная лодка класса Columbia ("Колумбия") построена в срок, передает агентство Блумберг со ссылкой на еще не обнародованный отчет Счетной палаты США. Согласно отчету, подготовленному в сентябре, чиновники Пентагона и американских военно-морских сил "не получили данные по срокам и статистическую информацию, необходимую, чтобы с уверенностью установить вероятность, что строители смогут выполнить это в соответствии с планом". По данным агентства, первая подлодка класса Columbia ("Колумбия") в рамках программы стоимостью 132 миллиарда долларов должна быть развернута в 2031 году. Как сообщается, 12 подлодок данного класса должны заменить 14 стратегических подводных ракетоносца класса Ohio ("Огайо"). Новые субмарины рассматриваются как один из ключевых компонентов стратегии ядерного сдерживания США в конце XXI века. По оценкам Счетной палаты США, стоимость первой подлодки будет составлять порядка 15 миллиардов долларов, что является одной из самых дорогих систем вооружения США за всю историю. Строительством субмарин занимаются компании General Dynamics и Huntington Ingalls Industries. По словам представителя General Dynamics, первая подлодка готова примерно на треть. При этом он отказался комментировать информацию из отчета.
https://ria.ru/20221209/oborona-1837293534.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, general dynamics
В мире, США, Министерство обороны США, General Dynamics
11:06 19.01.2023
 
Пентагон не знает, будет ли готова в срок новая подлодка, сообщили СМИ

Блумберг: Пентагон и ВМС США не знают, будет ли готова в срок атомная подлодка Columbia

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пентагон и ВМС США не знают, будет ли первая перспективная стратегическая атомная подводная лодка класса Columbia ("Колумбия") построена в срок, передает агентство Блумберг со ссылкой на еще не обнародованный отчет Счетной палаты США.
Согласно отчету, подготовленному в сентябре, чиновники Пентагона и американских военно-морских сил "не получили данные по срокам и статистическую информацию, необходимую, чтобы с уверенностью установить вероятность, что строители смогут выполнить это в соответствии с планом".
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По данным агентства, первая подлодка класса Columbia ("Колумбия") в рамках программы стоимостью 132 миллиарда долларов должна быть развернута в 2031 году.
Как сообщается, 12 подлодок данного класса должны заменить 14 стратегических подводных ракетоносца класса Ohio ("Огайо"). Новые субмарины рассматриваются как один из ключевых компонентов стратегии ядерного сдерживания США в конце XXI века.
По оценкам Счетной палаты США, стоимость первой подлодки будет составлять порядка 15 миллиардов долларов, что является одной из самых дорогих систем вооружения США за всю историю.
Строительством субмарин занимаются компании General Dynamics и Huntington Ingalls Industries. По словам представителя General Dynamics, первая подлодка готова примерно на треть. При этом он отказался комментировать информацию из отчета.
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