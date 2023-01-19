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В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тысяч человек - РИА Новости, 19.01.2023
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В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тысяч человек
В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тысяч человек - РИА Новости, 19.01.2023
В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тысяч человек
Порядка 38 тысяч жителей Краснодара, оставшихся в четверг без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, скоро будут обеспечены отоплением, авария... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:30
2023-01-19T17:30
происшествия
краснодар
жкх
россия
погода
отопление
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Порядка 38 тысяч жителей Краснодара, оставшихся в четверг без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, скоро будут обеспечены отоплением, авария устранена, сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара. В четверг власти сообщали о проведении аварийных работ на тепломагистрали, из-за чего весь Комсомольский микрорайон Краснодара был отключен от теплоснабжения. Это порядка 166 жилых домов и 22 социальных объектов, в зоне отключения проживает 38 тысяч человек. По данным Центра "Фобос", в городе сегодня тепло, днем +14, к вечеру +5. "Ремонтные работы на теплотрассе завершены, сейчас систему заполняют водой. В ближайшие часы в дома жителей Комсомольского микрорайона вернется отопление и горячая вода", - говорится в Telegram-канале МЦУ Краснодара.
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происшествия, краснодар, жкх, россия, погода, отопление
Происшествия, Краснодар, ЖКХ, Россия, Погода, Отопление
17:30 19.01.2023
 
В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тысяч человек

В Краснодаре устранили аварию на магистрали, оставившую без отопления 38 тысяч человек

© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Fotolia / vlad_imir
Радиатор отопления. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Порядка 38 тысяч жителей Краснодара, оставшихся в четверг без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, скоро будут обеспечены отоплением, авария устранена, сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара.
В четверг власти сообщали о проведении аварийных работ на тепломагистрали, из-за чего весь Комсомольский микрорайон Краснодара был отключен от теплоснабжения. Это порядка 166 жилых домов и 22 социальных объектов, в зоне отключения проживает 38 тысяч человек. По данным Центра "Фобос", в городе сегодня тепло, днем +14, к вечеру +5.
"Ремонтные работы на теплотрассе завершены, сейчас систему заполняют водой. В ближайшие часы в дома жителей Комсомольского микрорайона вернется отопление и горячая вода", - говорится в Telegram-канале МЦУ Краснодара.
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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ПроисшествияКраснодарЖКХРоссияПогодаОтопление
 
 
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