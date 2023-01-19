https://ria.ru/20230119/otoplenie-1846049826.html

В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тысяч человек

В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тысяч человек - РИА Новости, 19.01.2023

В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тысяч человек

Порядка 38 тысяч жителей Краснодара, оставшихся в четверг без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, скоро будут обеспечены отоплением, авария... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:30

2023-01-19T17:30

2023-01-19T17:30

происшествия

краснодар

жкх

россия

погода

отопление

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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Порядка 38 тысяч жителей Краснодара, оставшихся в четверг без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, скоро будут обеспечены отоплением, авария устранена, сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара. В четверг власти сообщали о проведении аварийных работ на тепломагистрали, из-за чего весь Комсомольский микрорайон Краснодара был отключен от теплоснабжения. Это порядка 166 жилых домов и 22 социальных объектов, в зоне отключения проживает 38 тысяч человек. По данным Центра "Фобос", в городе сегодня тепло, днем +14, к вечеру +5. "Ремонтные работы на теплотрассе завершены, сейчас систему заполняют водой. В ближайшие часы в дома жителей Комсомольского микрорайона вернется отопление и горячая вода", - говорится в Telegram-канале МЦУ Краснодара.

https://ria.ru/20230119/svet-1846044558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодар, жкх, россия, погода, отопление