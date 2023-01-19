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В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 19.01.2023
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В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без тепла из-за аварии
В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 19.01.2023
В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без тепла из-за аварии
Целый микрорайон Краснодара, включая 166 жилых домов и 22 соцобъекта, остался без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, в зоне отключения... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:29
2023-01-19T13:29
происшествия
краснодар
жкх
россия
отопление
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Целый микрорайон Краснодара, включая 166 жилых домов и 22 соцобъекта, остался без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, в зоне отключения проживает 38 тысяч человек, сообщает Муниципальный Центр Управления Краснодара (МЦУ). "Специалисты проводят аварийные работы на тепломагистрали, из-за этого отключён от теплоснабжения весь Комсомольский микрорайон, это порядка 166 жилых домов и 22 социальных объектов… Известно, что в зоне отключения проживает 38000 человек", - говорится в Telegram-канале МЦУ. Отмечается, что для устранения аварии привлечены 9 специалистов ООО "Краснодартеплоэнерго" и 5 единиц техники. Требуется замена трех метров трубы теплоснабжения.
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происшествия, краснодар, жкх, россия, отопление
Происшествия, Краснодар, ЖКХ, Россия, Отопление
13:29 19.01.2023
 
В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без теплоснабжения из-за аварии на магистрали

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗима в Краснодаре
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Целый микрорайон Краснодара, включая 166 жилых домов и 22 соцобъекта, остался без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, в зоне отключения проживает 38 тысяч человек, сообщает Муниципальный Центр Управления Краснодара (МЦУ).
"Специалисты проводят аварийные работы на тепломагистрали, из-за этого отключён от теплоснабжения весь Комсомольский микрорайон, это порядка 166 жилых домов и 22 социальных объектов… Известно, что в зоне отключения проживает 38000 человек", - говорится в Telegram-канале МЦУ.
Отмечается, что для устранения аварии привлечены 9 специалистов ООО "Краснодартеплоэнерго" и 5 единиц техники. Требуется замена трех метров трубы теплоснабжения.
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ПроисшествияКраснодарЖКХРоссияОтопление
 
 
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