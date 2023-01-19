https://ria.ru/20230119/otoplenie-1845952844.html

В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 19.01.2023

В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Целый микрорайон Краснодара, включая 166 жилых домов и 22 соцобъекта, остался без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, в зоне отключения... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:29

2023-01-19T13:29

2023-01-19T13:29

происшествия

краснодар

жкх

россия

отопление

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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Целый микрорайон Краснодара, включая 166 жилых домов и 22 соцобъекта, остался без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, в зоне отключения проживает 38 тысяч человек, сообщает Муниципальный Центр Управления Краснодара (МЦУ). "Специалисты проводят аварийные работы на тепломагистрали, из-за этого отключён от теплоснабжения весь Комсомольский микрорайон, это порядка 166 жилых домов и 22 социальных объектов… Известно, что в зоне отключения проживает 38000 человек", - говорится в Telegram-канале МЦУ. Отмечается, что для устранения аварии привлечены 9 специалистов ООО "Краснодартеплоэнерго" и 5 единиц техники. Требуется замена трех метров трубы теплоснабжения.

https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html

краснодар

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодар, жкх, россия, отопление