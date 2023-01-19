Названа ошибка Байдена, увеличившая доходы России
The Washington Times: ошибка президента США Байдена позволила России увеличить доходы
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ошибка, допущенная президентом США Джо Байденом в области энергетики, позволила России резко нарастить доходы от продажи угля, нефти и газа, такое мнение в статье для издания The Washington Times высказал аналитик, бывший сотрудник американского конгресса Дон Риттер.
"Несмотря на частично введенное эмбарго (или, возможно, из-за него), продажи нефти, газа и угля сейчас приносят гораздо больше доходов (для России – Прим. ред.), чем в 2021 году, а в 2022 году прогнозируется рост доходов еще на одну треть", - написал автор.
Причина, уверен Риттер, кроется в ошибочной энергетической политике Байдена. У Вашингтона нет альтернативных предложений для мирового рынка энергетических ресурсов, поэтому у Москвы нет конкурентов. При этом США отказались от развития энергетических мощностей внутри страны, отметил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28%, или на 2,5 триллиона рублей.
В ответ на спецоперацию России на Украине недружественные страны начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти. Ограничения вступили в силу с 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
За переходный период — с принятия решения о введении санкций и до вступления таких мер в силу — России удалось перенаправить значительную долю своих поставок из Европы на альтернативные рынки. По мнению экспертов, выпавшие после введения эмбарго ЕС объемы нефти, оценивающиеся в 200-600 тысяч баррелей в сутки, могут быть перенаправлены к лету 2023 года.
Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того, с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.