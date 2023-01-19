https://ria.ru/20230119/opasnost-1845953863.html

В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 19.01.2023

В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлевается с 19 января еще на 15 суток, до 3 февраля, следует из сообщения... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:31

2023-01-19T13:31

2023-01-19T13:53

безопасность

брянская область

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БРЯНСК, 19 янв – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлевается с 19 января еще на 15 суток, до 3 февраля, следует из сообщения регионального правительства. "Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 19 января 2023 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе террористического акта и организацией деятельности по противодействию его совершению. При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам. Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.

https://ria.ru/20230111/opasnost-1844245665.html

https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html

брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, брянская область