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Система цифрового полиса ОМС работает без сбоев - РИА Новости, 19.01.2023
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Система цифрового полиса ОМС работает без сбоев
Система цифрового полиса ОМС работает без сбоев - РИА Новости, 19.01.2023
Система цифрового полиса ОМС работает без сбоев
Система цифрового полиса ОМС, внедренная с 1 декабря 2022 года, работает без сбоев, заявил журналистам председатель Федерального фонда обязательного... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:32
2023-01-19T13:32
илья баланин
здоровье - общество
россия
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Система цифрового полиса ОМС, внедренная с 1 декабря 2022 года, работает без сбоев, заявил журналистам председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. "С 1 декабря мы, действительно, запустили единый реестр застрахованных лиц, что дало нам возможность предоставления услуг в электронном виде, в том числе – получение электронного полиса. Эта услуга предоставляется всем жителям РФ в любом субъекте, всем, кто зарегистрирован на едином портале государственных услуг…. В принципе, сбоев никаких не было, то есть система у нас с первого дня работает достаточно хорошо, во взаимодействии с Минцифры здесь выстроена (система – ред.) и на сегодняшний день стабильно работает", – сказал Баланин. Россияне с 1 декабря прошлого года могут не носить с собой медицинский полис для получения бесплатной медпомощи, достаточно только предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет - президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон о введении с 1 декабря цифрового полиса ОМС. Ранее, чтобы получить медицинскую помощь по ОМС, нужно было иметь при себе полис на бумажном носителе или в виде пластиковой карты. В пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования сообщали РИА Новости, что технологии для введения цифрового полиса, позволяющего получать бесплатную медицинскую помощь по паспорту, отработаны.
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илья баланин, здоровье - общество, россия
Илья Баланин, Здоровье - Общество, Россия
13:32 19.01.2023
 
Система цифрового полиса ОМС работает без сбоев

Глава ФОМС Баланин: внедренная с 1 декабря система цифрового полиса ОМС работает без сбоев

© Фото предоставлено АО "Гознак"Электронные страховые полисы ОМС
Электронные страховые полисы ОМС
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Электронные страховые полисы ОМС. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Система цифрового полиса ОМС, внедренная с 1 декабря 2022 года, работает без сбоев, заявил журналистам председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
"С 1 декабря мы, действительно, запустили единый реестр застрахованных лиц, что дало нам возможность предоставления услуг в электронном виде, в том числе – получение электронного полиса. Эта услуга предоставляется всем жителям РФ в любом субъекте, всем, кто зарегистрирован на едином портале государственных услуг…. В принципе, сбоев никаких не было, то есть система у нас с первого дня работает достаточно хорошо, во взаимодействии с Минцифры здесь выстроена (система – ред.) и на сегодняшний день стабильно работает", – сказал Баланин.
Россияне с 1 декабря прошлого года могут не носить с собой медицинский полис для получения бесплатной медпомощи, достаточно только предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет - президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон о введении с 1 декабря цифрового полиса ОМС. Ранее, чтобы получить медицинскую помощь по ОМС, нужно было иметь при себе полис на бумажном носителе или в виде пластиковой карты.
В пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования сообщали РИА Новости, что технологии для введения цифрового полиса, позволяющего получать бесплатную медицинскую помощь по паспорту, отработаны.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Илья БаланинЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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