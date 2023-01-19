https://ria.ru/20230119/obstrely-1845884022.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска за 10 минут выпустили по Горловке и Макеевке 10 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:39
2023-01-19T09:39
2023-01-19T09:39
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Горловке и Макеевке 10 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска за десять минут выпустили десять снарядов по Горловке и Макеевке