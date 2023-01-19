https://ria.ru/20230119/obstrel-1846043428.html

Украинские войска начали обстрел Кременной, заявили в ЛНР

Украинские войска начали обстрел Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.01.2023

Украинские войска начали обстрел Кременной, заявили в ЛНР

Украинские войска обстреливают центр Кременной и жилые микрорайоны, прилеты фиксируются каждую минуту-две, заявил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:22

2023-01-19T17:22

2023-01-19T17:22

специальная военная операция на украине

родион мирошник

кременная

луганская народная республика

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреливают центр Кременной и жилые микрорайоны, прилеты фиксируются каждую минуту-две, заявил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. "Кременная под жестким обстрелом! Жители сообщают, что обстрел ведется "чем-то тяжелым. Прилетает раз в одну-две минуты". Бьют по центру и по жилым микрорайонам", - написал он в своем Telegram-канале. О последствиях пока ничего не известно. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230115/donbass-1844990966.html

https://ria.ru/20230119/donetsk-1845974743.html

кременная

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

родион мирошник, кременная, луганская народная республика, россия, происшествия