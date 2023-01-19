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Украинские войска начали обстрел Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/obstrel-1846043428.html
Украинские войска начали обстрел Кременной, заявили в ЛНР
Украинские войска начали обстрел Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска начали обстрел Кременной, заявили в ЛНР
Украинские войска обстреливают центр Кременной и жилые микрорайоны, прилеты фиксируются каждую минуту-две, заявил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:22
2023-01-19T17:22
специальная военная операция на украине
родион мирошник
кременная
луганская народная республика
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреливают центр Кременной и жилые микрорайоны, прилеты фиксируются каждую минуту-две, заявил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. "Кременная под жестким обстрелом! Жители сообщают, что обстрел ведется "чем-то тяжелым. Прилетает раз в одну-две минуты". Бьют по центру и по жилым микрорайонам", - написал он в своем Telegram-канале. О последствиях пока ничего не известно. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230115/donbass-1844990966.html
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родион мирошник, кременная, луганская народная республика, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
17:22 19.01.2023
 
Украинские войска начали обстрел Кременной, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреливают центр Кременной и жилые микрорайоны

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреливают центр Кременной и жилые микрорайоны, прилеты фиксируются каждую минуту-две, заявил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Кременная под жестким обстрелом! Жители сообщают, что обстрел ведется "чем-то тяжелым. Прилетает раз в одну-две минуты". Бьют по центру и по жилым микрорайонам", - написал он в своем Telegram-канале.
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 13:35Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
О последствиях пока ничего не известно.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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14:32Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникКременнаяЛуганская Народная РеспубликаРоссияПроисшествия
 
 
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