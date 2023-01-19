15:34 19.01.2023 (обновлено: 16:50 19.01.2023)
Глава МИД Белоруссии заявил о системном кризисе в ОБСЕ
Глава МИД Белоруссии Алейник заявил о системном кризисе в ОБСЕ
© Фото : посольство Беларуси в ВеликобританииСергей Алейник
© Фото : посольство Беларуси в Великобритании
Сергей Алейник. Архивное фото
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва едины во мнении, что ОБСЕ находится в системном кризисе.
"Мы едины во мнении: сегодня организация (ОБСЕ - ред.) находится в кризисе, причем этот кризис системный, и он касается всех трех измерений (сотрудничества - ред.): военно-политического, экономического и человеческого", - сказал Алейник по итогам своих переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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Глава белорусского МИД обратил внимание, что в зоне ответственности ОБСЕ "достаточно большое количество горячих конфликтов, меры доверия девальвированы, эрозия механизмов началась не вчера, это все формировалось на протяжении последних лет".
"Если взять экономику, но вряд ли кто-то сможет назвать серьезный экономический проект, осуществляемый в последние годы в рамках ОБСЕ, который бы принес реальную пользу гражданам наших стран", - сказал Алейник.
Он добавил, что "в человеческом измерении (сотрудничества в рамках ОБСЕ – ред.) очевиден сплошной перекос, (идет- ред.) упор на помыкание всех стран, которые находятся к востоку от Вены. "ОБСЕ не смогла даже выработать единые стандартные наблюдения за выборами… Я уже не говорю о том, что ОБСЕ никак не реагирует на незаконный характер экономических санкций, которые (негативно) отражаются на гражданах (Белоруссии и России – ред.) и их правах. Не говорю об ограничения в мобильности, передвижении граждан, созданных большим количеством западных стран", - отметил глава белорусского МИД. Он заявил, что ОБСЕ, которая формировалась "как площадка для диалога, поиска решений и компромиссов, превратилась в поле брани".