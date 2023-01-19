https://ria.ru/20230119/obse-1845995747.html

Глава МИД Белоруссии заявил о системном кризисе в ОБСЕ

Глава МИД Белоруссии заявил о системном кризисе в ОБСЕ - РИА Новости, 19.01.2023

Глава МИД Белоруссии заявил о системном кризисе в ОБСЕ

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва едины во мнении, что ОБСЕ находится в системном кризисе. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:34

2023-01-19T15:34

2023-01-19T16:50

в мире

белоруссия

обсе

сергей лавров

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид белоруссии

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва едины во мнении, что ОБСЕ находится в системном кризисе."Мы едины во мнении: сегодня организация (ОБСЕ - ред.) находится в кризисе, причем этот кризис системный, и он касается всех трех измерений (сотрудничества - ред.): военно-политического, экономического и человеческого", - сказал Алейник по итогам своих переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Глава белорусского МИД обратил внимание, что в зоне ответственности ОБСЕ "достаточно большое количество горячих конфликтов, меры доверия девальвированы, эрозия механизмов началась не вчера, это все формировалось на протяжении последних лет"."Если взять экономику, но вряд ли кто-то сможет назвать серьезный экономический проект, осуществляемый в последние годы в рамках ОБСЕ, который бы принес реальную пользу гражданам наших стран", - сказал Алейник.Он добавил, что "в человеческом измерении (сотрудничества в рамках ОБСЕ – ред.) очевиден сплошной перекос, (идет- ред.) упор на помыкание всех стран, которые находятся к востоку от Вены. "ОБСЕ не смогла даже выработать единые стандартные наблюдения за выборами… Я уже не говорю о том, что ОБСЕ никак не реагирует на незаконный характер экономических санкций, которые (негативно) отражаются на гражданах (Белоруссии и России – ред.) и их правах. Не говорю об ограничения в мобильности, передвижении граждан, созданных большим количеством западных стран", - отметил глава белорусского МИД. Он заявил, что ОБСЕ, которая формировалась "как площадка для диалога, поиска решений и компромиссов, превратилась в поле брани".

https://ria.ru/20230117/obse-1845378630.html

https://ria.ru/20230116/obse-1845228906.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, обсе, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии