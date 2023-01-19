15:11 19.01.2023 (обновлено: 15:56 19.01.2023)
Financial Times описала сценарий ядерного удара по США
Financial Times: в Принстоне создали симулятор ядерного удара условной России по США
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Журналист газеты Financial Times Джон Торнхилл описал эксперимент, во время которого на США происходит ядерная атака из "условной России".
По сюжету программы ученых Принстонского университета Шэрон Вайнер и Морица Кютта, созданной для очков виртуальной реальности, испытуемый должен взять на себя функцию американского президента. Ему предстоит за кратчайший срок определиться с ответом на ядерный удар.
"Передо мной на виртуальных картах лежат три варианта. Первый разрешает ограниченный ответный удар по российским объектам межконтинентальных баллистических ракет, а также по основным базам подводных лодок и авиабазам. Это приведет к потерям от пяти до 15 миллионов человек. Второй вариант предполагает нанесение удара по всем ядерным объектам России, что повлечет за собой от 20 до 25 миллионов жертв. Третий вариант добавит в список целей основные промышленные объекты и руководство России, что повлечет за собой до 45 миллионов жертв", — заявил Торнхилл.
Журналист не решился выбрать ни один из вариантов, посчитав, что ответные меры не смогут остановить уже начавшуюся атаку. Кроме того, системы оповещения условных США могли запуститься ошибочно. Убедившись, что Вашингтон сохраняет способность нанести ответный удар, Торнхилл пришел к выводу: нет необходимости торопиться с реакцией на атаку.
"Как потом объяснила Вайнер, здесь нет правильных или неправильных ответов. Некоторые люди, прошедшие этот опыт, убеждены, что поступили правильно, нанеся ответный удар. Другие, кто санкционировал запуск ракеты, сразу же сожалеют о своем решении и мучаются от того, что совершили ужасную ошибку", — рассказал журналист.
В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Москве, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.