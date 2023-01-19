https://ria.ru/20230119/nuke-1845987849.html

Financial Times описала сценарий ядерного удара по США

Financial Times описала сценарий ядерного удара по США - РИА Новости, 19.01.2023

Financial Times описала сценарий ядерного удара по США

Журналист газеты Financial Times Джон Торнхилл описал эксперимент, во время которого на США происходит ядерная атака из "условной России". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:11

2023-01-19T15:11

2023-01-19T15:56

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Журналист газеты Financial Times Джон Торнхилл описал эксперимент, во время которого на США происходит ядерная атака из "условной России".По сюжету программы ученых Принстонского университета Шэрон Вайнер и Морица Кютта, созданной для очков виртуальной реальности, испытуемый должен взять на себя функцию американского президента. Ему предстоит за кратчайший срок определиться с ответом на ядерный удар."Передо мной на виртуальных картах лежат три варианта. Первый разрешает ограниченный ответный удар по российским объектам межконтинентальных баллистических ракет, а также по основным базам подводных лодок и авиабазам. Это приведет к потерям от пяти до 15 миллионов человек. Второй вариант предполагает нанесение удара по всем ядерным объектам России, что повлечет за собой от 20 до 25 миллионов жертв. Третий вариант добавит в список целей основные промышленные объекты и руководство России, что повлечет за собой до 45 миллионов жертв", — заявил Торнхилл.Журналист не решился выбрать ни один из вариантов, посчитав, что ответные меры не смогут остановить уже начавшуюся атаку. Кроме того, системы оповещения условных США могли запуститься ошибочно. Убедившись, что Вашингтон сохраняет способность нанести ответный удар, Торнхилл пришел к выводу: нет необходимости торопиться с реакцией на атаку.В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Москве, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.

https://ria.ru/20230119/peskov-1845932293.html

https://ria.ru/20230119/shantazh-1845967929.html

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, россия, москва, принстонский университет, нато