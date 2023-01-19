https://ria.ru/20230119/natsizm-1845977522.html

Российский посол пообещал продолжить работу в ООН против героизации нацизма

Российский посол пообещал продолжить работу в ООН против героизации нацизма - РИА Новости, 19.01.2023

Российский посол пообещал продолжить работу в ООН против героизации нацизма

РФ и Израиль продолжат совместную работу в ООН против героизации нацизма, заявил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:43

2023-01-19T14:43

2023-01-19T15:23

анатолий викторов

россия

израиль

оон

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РФ и Израиль продолжат совместную работу в ООН против героизации нацизма, заявил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов. "Мы имеем в виду продолжить совместную работу с израильскими коллегами на всех уровнях и во всех форматах по сохранению исторической памяти, противодействию попыткам переписать историю, пересмотреть итоги Второй мировой войны, прославить нацистских преступников и их приспешников, ну и принизить решающий вклад красноармейцев в победу над нацизмом", - сказал он в ходе дискуссии в клубе "Валдай". "Мы высоко ценим принципиальную позицию Израиля по этому вопросу, которая не подвержена никаким сиюминутным конъюнктурным влияниям. Мы едины в осуждении антисемитизма, ксенофобии, расовой дискриминации, национальной ненависти... Будем укреплять координацию и по этой теме, в том числе в рамках ООН", - добавил посол. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

https://ria.ru/20230118/rezolyutsiya-1845714504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анатолий викторов, россия, израиль, оон