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Российский посол пообещал продолжить работу в ООН против героизации нацизма - РИА Новости, 19.01.2023
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Российский посол пообещал продолжить работу в ООН против героизации нацизма
Российский посол пообещал продолжить работу в ООН против героизации нацизма - РИА Новости, 19.01.2023
Российский посол пообещал продолжить работу в ООН против героизации нацизма
РФ и Израиль продолжат совместную работу в ООН против героизации нацизма, заявил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:43
2023-01-19T15:23
анатолий викторов
россия
израиль
оон
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РФ и Израиль продолжат совместную работу в ООН против героизации нацизма, заявил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов. "Мы имеем в виду продолжить совместную работу с израильскими коллегами на всех уровнях и во всех форматах по сохранению исторической памяти, противодействию попыткам переписать историю, пересмотреть итоги Второй мировой войны, прославить нацистских преступников и их приспешников, ну и принизить решающий вклад красноармейцев в победу над нацизмом", - сказал он в ходе дискуссии в клубе "Валдай". "Мы высоко ценим принципиальную позицию Израиля по этому вопросу, которая не подвержена никаким сиюминутным конъюнктурным влияниям. Мы едины в осуждении антисемитизма, ксенофобии, расовой дискриминации, национальной ненависти... Будем укреплять координацию и по этой теме, в том числе в рамках ООН", - добавил посол. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
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анатолий викторов, россия, израиль, оон
Анатолий Викторов, Россия, Израиль, ООН
14:43 19.01.2023 (обновлено: 15:23 19.01.2023)
 
Российский посол пообещал продолжить работу в ООН против героизации нацизма

Посол Викторов: Россия и Израиль продолжат работу в ООН против героизации нацизма

© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РФ и Израиль продолжат совместную работу в ООН против героизации нацизма, заявил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов.
"Мы имеем в виду продолжить совместную работу с израильскими коллегами на всех уровнях и во всех форматах по сохранению исторической памяти, противодействию попыткам переписать историю, пересмотреть итоги Второй мировой войны, прославить нацистских преступников и их приспешников, ну и принизить решающий вклад красноармейцев в победу над нацизмом", - сказал он в ходе дискуссии в клубе "Валдай".
"Мы высоко ценим принципиальную позицию Израиля по этому вопросу, которая не подвержена никаким сиюминутным конъюнктурным влияниям. Мы едины в осуждении антисемитизма, ксенофобии, расовой дискриминации, национальной ненависти... Будем укреплять координацию и по этой теме, в том числе в рамках ООН", - добавил посол.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
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