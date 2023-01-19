Начальники генштабов НАТО обсудили восточный фланг альянса
Начальники генштабов НАТО на заседании военного комитета обсудили восточный фланг альянса
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Начальники генштабов стран НАТО на заседании военного комитета обсудили с командующим объединенными силами альянса в Европе Кристофером Каволи "восточный фланг", усиление сдерживания и обороны, а также ситуацию на Украине, сообщил по итогам заседания глава комитета адмирал Роб Бауэр.
"Командующий объединенными силами в Европе Каволи представил нам свои соображения по восточному флангу…, а также реализацию стратегии сдерживания и обороны, утвержденную в 2020 году. Мы также посвятили отдельное заседание военной ситуации на Украине", - отметил он.
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс значительно усилил свое присутствие на восточном направлении после обострения конфликта на Украине и готов привлекать дополнительные силы, если возникнет такая необходимость.
Ранее сообщалось, что усиление сил НАТО на востоке должно произойти в 2023 году. Кроме того, альянс планирует разместить на передовых позициях вооружение и технику, чтобы быстрее реагировать в случае возникновения такой необходимости. Президент США Джо Байден объявил о значительном усилении американского военного присутствия в Европе.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.