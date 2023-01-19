https://ria.ru/20230119/nato-1846083038.html

Начальники генштабов НАТО обсудили восточный фланг альянса

Начальники генштабов НАТО обсудили восточный фланг альянса - РИА Новости, 19.01.2023

Начальники генштабов НАТО обсудили восточный фланг альянса

Начальники генштабов стран НАТО на заседании военного комитета обсудили с командующим объединенными силами альянса в Европе Кристофером Каволи "восточный... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:46

2023-01-19T18:46

2023-01-19T18:46

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Начальники генштабов стран НАТО на заседании военного комитета обсудили с командующим объединенными силами альянса в Европе Кристофером Каволи "восточный фланг", усиление сдерживания и обороны, а также ситуацию на Украине, сообщил по итогам заседания глава комитета адмирал Роб Бауэр. "Командующий объединенными силами в Европе Каволи представил нам свои соображения по восточному флангу…, а также реализацию стратегии сдерживания и обороны, утвержденную в 2020 году. Мы также посвятили отдельное заседание военной ситуации на Украине", - отметил он. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс значительно усилил свое присутствие на восточном направлении после обострения конфликта на Украине и готов привлекать дополнительные силы, если возникнет такая необходимость. Ранее сообщалось, что усиление сил НАТО на востоке должно произойти в 2023 году. Кроме того, альянс планирует разместить на передовых позициях вооружение и технику, чтобы быстрее реагировать в случае возникновения такой необходимости. Президент США Джо Байден объявил о значительном усилении американского военного присутствия в Европе. Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20221220/nato-1839982815.html

https://ria.ru/20230119/konflikt-1846072278.html

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в мире, роб бауэр, йенс столтенберг, джо байден, сша, украина, европа, нато