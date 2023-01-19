23:38 19.01.2023 (обновлено: 23:40 19.01.2023)
Аналитики The Washington Post подсчитали число наемников в рядах ВСУ
The Washington Post: в ВСУ служат от одной до трех тысяч иностранных наемников
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Примерно 1-3 тысячи иностранных наемников сейчас действуют на стороне украинских войск, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за ситуацией ученых.
Отмечается, что прошлой весной украинские чиновники говорили о 20 тысячах наемников из 50 стран на стороне их войск. Однако подавляющее большинство, по-видимому, вернулись на родину до лета. Так, по данным газеты, многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для Instagram*, чем в тяжелых боевых действиях, другие, казалось, слишком стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии, или выяснилось, что они в бегстве от уголовных дел на родине.
"Считается, что в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона", - говорится в сообщении газеты.
В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.