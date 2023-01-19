https://ria.ru/20230119/naemniki-1846130226.html

Аналитики The Washington Post подсчитали число наемников в рядах ВСУ

Аналитики The Washington Post подсчитали число наемников в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023

Аналитики The Washington Post подсчитали число наемников в рядах ВСУ

Примерно 1-3 тысячи иностранных наемников сейчас действуют на стороне украинских войск, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T23:38

2023-01-19T23:38

2023-01-19T23:40

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Примерно 1-3 тысячи иностранных наемников сейчас действуют на стороне украинских войск, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за ситуацией ученых. Отмечается, что прошлой весной украинские чиновники говорили о 20 тысячах наемников из 50 стран на стороне их войск. Однако подавляющее большинство, по-видимому, вернулись на родину до лета. Так, по данным газеты, многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для Instagram*, чем в тяжелых боевых действиях, другие, казалось, слишком стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии, или выяснилось, что они в бегстве от уголовных дел на родине. В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины