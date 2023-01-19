Рейтинг@Mail.ru
Аналитики The Washington Post подсчитали число наемников в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/naemniki-1846130226.html
Аналитики The Washington Post подсчитали число наемников в рядах ВСУ
Аналитики The Washington Post подсчитали число наемников в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023
Аналитики The Washington Post подсчитали число наемников в рядах ВСУ
Примерно 1-3 тысячи иностранных наемников сейчас действуют на стороне украинских войск, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T23:38
2023-01-19T23:40
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Примерно 1-3 тысячи иностранных наемников сейчас действуют на стороне украинских войск, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за ситуацией ученых. Отмечается, что прошлой весной украинские чиновники говорили о 20 тысячах наемников из 50 стран на стороне их войск. Однако подавляющее большинство, по-видимому, вернулись на родину до лета. Так, по данным газеты, многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для Instagram*, чем в тяжелых боевых действиях, другие, казалось, слишком стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии, или выяснилось, что они в бегстве от уголовных дел на родине. В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
23:38 19.01.2023 (обновлено: 23:40 19.01.2023)
 
Аналитики The Washington Post подсчитали число наемников в рядах ВСУ

The Washington Post: в ВСУ служат от одной до трех тысяч иностранных наемников

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Примерно 1-3 тысячи иностранных наемников сейчас действуют на стороне украинских войск, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за ситуацией ученых.
Отмечается, что прошлой весной украинские чиновники говорили о 20 тысячах наемников из 50 стран на стороне их войск. Однако подавляющее большинство, по-видимому, вернулись на родину до лета. Так, по данным газеты, многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для Instagram*, чем в тяжелых боевых действиях, другие, казалось, слишком стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии, или выяснилось, что они в бегстве от уголовных дел на родине.
"Считается, что в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона", - говорится в сообщении газеты.
В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 12:59Специальная военная операция на Украине
Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала