https://ria.ru/20230119/mobilizovannyy-1845871780.html

В Омске вынесли приговор мобилизованному, угрожавшему убить командира

В Омске вынесли приговор мобилизованному, угрожавшему убить командира - РИА Новости, 19.01.2023

В Омске вынесли приговор мобилизованному, угрожавшему убить командира

Мобилизованного, который обвинялся в применении насилия в отношении своего командира и угрозе убийством, приговорили к шести годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T07:40

2023-01-19T07:40

2023-01-19T15:06

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 19 янв — РИА Новости. Мобилизованного, который обвинялся в применении насилия в отношении своего командира и угрозе убийством, приговорили к шести годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе омского гарнизонного военного суда.Инцидент произошел 12 октября 2022 года в палаточном городке в Омске. Там проходят подготовку мобилизованные. Согласно материалам суда, старшина Станислав Рыбин толкнул командира в грудь, отчего мужчина упал на кровать. Затем Рыбин приставил к его горлу охотничий нож, угрожая убийством. Командир попытался встать, но старшина снова толкнул его на кровать и имитировал удары ножом в сердце. Также суд установил, что старшина неоднократно высказывал недовольство из-за того, что его мобилизовали, а свои действия совершил, чтобы показать превосходство над командованием."Омский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему за угрозу убийством и применение насилия в отношении своего начальника. В ходе судебного заседания Рыбин признал вину частично, в содеянном раскаялся. С квалификацией его действий как насилия в отношении начальника Рыбин не согласился. Виновность подсудимого подтверждается материалами уголовного дела, показаниями потерпевшего, свидетелей и иными исследованными в суде доказательствами", — сообщили в пресс-службе. Рыбина задержали в тот же день. Против него него было возбуждено уголовное дело по статьям "Насильственные действия в отношении начальника" (ст. 334 УК России) и "Угроза убийством" (ст. 119). Старшину арестовали. В конце 2022 года уголовное дело поступило в суд. Прошло два судебных заседания, итогом которых стало обвинительное заключение. Суд учел положительную характеристику Рыбина, но отягчающим обстоятельством послужило то, что он совершил преступление во время мобилизации. "За совершение преступления окончательное наказание Рыбину назначить по совокупности преступлений — в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — добавили в пресс-службе суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20230111/mobilizatsiya-1844202485.html

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происшествия, омск, россия