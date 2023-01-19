Парламентарии и Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных
Депутаты отработают с Минобороны вопрос несоответствия ВУС мобилизованных боевым задачам
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста". Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны РФ вопрос несоответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам, такие обращения поступают от самих мобилизованных и их родственников, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Рабочая группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны вопрос соответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам. Обращения о несоответствии специальности, по которой мобилизованных готовят в учебке, задачам, которые им ставят по прибытии в зону СВО, поступают от мобилизованных и их родственников", - сказано в сообщении.
Как отметила замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова, эту проблему также поднимают и военкоры. В ряде случаев речь идет об артиллеристах и танкистах, которым по прибытии в зону спецоперации ставят другие задачи.
"Мы понимаем, что причины могут быть разные, в том числе и изменяющаяся военная обстановка. Но проблема такая есть. И со всеми случаями надо разбираться. Мы с коллегами из рабочей группы обратились в Минобороны. Там оперативно отреагировали - вопросы по несоответствию ВУСа задачам в зоне СВО в подразделениях, по которым были обращения, решены. Проблема, очевидно, ещё не исчерпана, но определенные результаты уже есть", - приводят в пресс-службе слова Кузнецовой.