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Парламентарии и Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных - РИА Новости, 19.01.2023
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Парламентарии и Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных
Парламентарии и Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных - РИА Новости, 19.01.2023
Парламентарии и Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных
Координационная парламентская группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны РФ вопрос несоответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:46
2023-01-19T09:46
специальная военная операция на украине
безопасность
анна кузнецова
россия
единая россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны РФ вопрос несоответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам, такие обращения поступают от самих мобилизованных и их родственников, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Рабочая группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны вопрос соответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам. Обращения о несоответствии специальности, по которой мобилизованных готовят в учебке, задачам, которые им ставят по прибытии в зону СВО, поступают от мобилизованных и их родственников", - сказано в сообщении. Как отметила замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова, эту проблему также поднимают и военкоры. В ряде случаев речь идет об артиллеристах и танкистах, которым по прибытии в зону спецоперации ставят другие задачи. "Мы понимаем, что причины могут быть разные, в том числе и изменяющаяся военная обстановка. Но проблема такая есть. И со всеми случаями надо разбираться. Мы с коллегами из рабочей группы обратились в Минобороны. Там оперативно отреагировали - вопросы по несоответствию ВУСа задачам в зоне СВО в подразделениях, по которым были обращения, решены. Проблема, очевидно, ещё не исчерпана, но определенные результаты уже есть", - приводят в пресс-службе слова Кузнецовой.
https://ria.ru/20230117/kazaki-1845567307.html
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безопасность, анна кузнецова, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Анна Кузнецова, Россия, Единая Россия
09:46 19.01.2023
 
Парламентарии и Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных

Депутаты отработают с Минобороны вопрос несоответствия ВУС мобилизованных боевым задачам

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста". Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны РФ вопрос несоответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам, такие обращения поступают от самих мобилизованных и их родственников, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Рабочая группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны вопрос соответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам. Обращения о несоответствии специальности, по которой мобилизованных готовят в учебке, задачам, которые им ставят по прибытии в зону СВО, поступают от мобилизованных и их родственников", - сказано в сообщении.
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Как отметила замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова, эту проблему также поднимают и военкоры. В ряде случаев речь идет об артиллеристах и танкистах, которым по прибытии в зону спецоперации ставят другие задачи.
"Мы понимаем, что причины могут быть разные, в том числе и изменяющаяся военная обстановка. Но проблема такая есть. И со всеми случаями надо разбираться. Мы с коллегами из рабочей группы обратились в Минобороны. Там оперативно отреагировали - вопросы по несоответствию ВУСа задачам в зоне СВО в подразделениях, по которым были обращения, решены. Проблема, очевидно, ещё не исчерпана, но определенные результаты уже есть", - приводят в пресс-службе слова Кузнецовой.
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