https://ria.ru/20230119/mobilizatsiya-1845885333.html

Парламентарии и Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных

Парламентарии и Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных - РИА Новости, 19.01.2023

Парламентарии и Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных

Координационная парламентская группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны РФ вопрос несоответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:46

2023-01-19T09:46

2023-01-19T09:46

специальная военная операция на украине

безопасность

анна кузнецова

россия

единая россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны РФ вопрос несоответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам, такие обращения поступают от самих мобилизованных и их родственников, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Рабочая группа по вопросам СВО отрабатывает с Минобороны вопрос соответствия военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам. Обращения о несоответствии специальности, по которой мобилизованных готовят в учебке, задачам, которые им ставят по прибытии в зону СВО, поступают от мобилизованных и их родственников", - сказано в сообщении. Как отметила замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова, эту проблему также поднимают и военкоры. В ряде случаев речь идет об артиллеристах и танкистах, которым по прибытии в зону спецоперации ставят другие задачи. "Мы понимаем, что причины могут быть разные, в том числе и изменяющаяся военная обстановка. Но проблема такая есть. И со всеми случаями надо разбираться. Мы с коллегами из рабочей группы обратились в Минобороны. Там оперативно отреагировали - вопросы по несоответствию ВУСа задачам в зоне СВО в подразделениях, по которым были обращения, решены. Проблема, очевидно, ещё не исчерпана, но определенные результаты уже есть", - приводят в пресс-службе слова Кузнецовой.

https://ria.ru/20230117/kazaki-1845567307.html

https://ria.ru/20230109/mobilizovannye-1843612587.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, анна кузнецова, россия, единая россия