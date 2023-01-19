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Президент Хорватии ответил на критику из-за похвалы его позиции от Лаврова - РИА Новости, 19.01.2023
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Президент Хорватии ответил на критику из-за похвалы его позиции от Лаврова
Президент Хорватии ответил на критику из-за похвалы его позиции от Лаврова - РИА Новости, 19.01.2023
Президент Хорватии ответил на критику из-за похвалы его позиции от Лаврова
Президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на одобрение главой МИД РФ Сергея Лаврова его позиции по участию НАТО в конфликте на Украине, подчеркнув, что... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:07
2023-01-19T20:07
в мире
зоран миланович
сергей лавров
украина
хорватия
евросоюз
нато
россия
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БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на одобрение главой МИД РФ Сергея Лаврова его позиции по участию НАТО в конфликте на Украине, подчеркнув, что говорил с российским министром всего один раз и "был с ним холоден". Министр иностранных дел России на пресс-конференции в среду назвал честными слова Милановича о том, что НАТО ведет прокси-войну с Россией на Украине. Политические противники президента Хорватии после этого подвергли его критике в Саборе (парламенте) и соцсетях за "пророссийскую позицию". "Почему Лавров сейчас отреагировал, это его вопрос, чем им это может помочь, тоже их вопрос. Они – агрессоры на Украине, а что происходило с 2014 года до настоящего времени, лучше в это не вдаваться", - цитирует Милановича Хорватское радио и телевидение (HRT). По его словам, тогда глава МИД Хорватии передал приглашение для президента РФ Владимира Путина посетить Хорватию, на что хорватский президент "не давал ему согласия". Миланович при этом снова подверг критике то, что НАТО "участвует и не участвует в конфликте" поставками оружия Киеву и то, что украинский кризис пытаются разрешить в Берлине, Париже и Брюсселе вместо того, "чтобы решать его в Москве и Вашингтоне, где все и началось". "Мы имеем дело со страной, которая не может себе позволить проиграть войну - Россией, ядерной силой высшей категории. "Хорошие" ли они или "плохие" в этом конфликте - такие страны никогда не "хорошие", они будут продвигать свои интересы. Мы должны не морализировать и анализировать, а избежать худшего, нас никто ни о чем не спрашивает", - отметил хорватский президент. Глава хорватского государства известен острой, давно перешедшей на личные упреки полемикой с премьером Андреем Пленковичем, сторонникам которого принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. В последний раз Милановича спровоцировало интервью главы правительства французским СМИ, в котором тот посетовал на то, что парламентарии не смогли в конце 2022 года утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM. Ранее Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало кабмину Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к РФ на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
https://ria.ru/20221216/khorvatiya-1839301840.html
https://ria.ru/20230119/politiki-1846002106.html
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в мире, зоран миланович, сергей лавров, украина, хорватия, евросоюз, нато, россия
В мире, Зоран Миланович, Сергей Лавров, Украина, Хорватия, Евросоюз, НАТО, Россия
20:07 19.01.2023
 
Президент Хорватии ответил на критику из-за похвалы его позиции от Лаврова

Глава Хорватии Миланович заявил, что говорил с Лавровым один раз и "был с ним холоден"

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Президент Хорватии Зоран Миланович . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на одобрение главой МИД РФ Сергея Лаврова его позиции по участию НАТО в конфликте на Украине, подчеркнув, что говорил с российским министром всего один раз и "был с ним холоден".
Министр иностранных дел России на пресс-конференции в среду назвал честными слова Милановича о том, что НАТО ведет прокси-войну с Россией на Украине. Политические противники президента Хорватии после этого подвергли его критике в Саборе (парламенте) и соцсетях за "пророссийскую позицию".
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"Почему Лавров сейчас отреагировал, это его вопрос, чем им это может помочь, тоже их вопрос. Они – агрессоры на Украине, а что происходило с 2014 года до настоящего времени, лучше в это не вдаваться", - цитирует Милановича Хорватское радио и телевидение (HRT).
"Однажды я познакомился с ним (Лавровым). Тогда мы разговаривали полчаса, и я был по отношению к нему холоден, как и всегда в отношениях с русскими надо быть осторожным. В отличие от нашего (главы МИД Гордана Грлич-Радмана – ред.) "Грленца", которого родные отец с матерью не понимают, что он говорит, который 17 января (2022 года) поехал к Лаврову в Москву без всякой причины, а война уже была на пороге", - цитирует Милановича HRT.
По его словам, тогда глава МИД Хорватии передал приглашение для президента РФ Владимира Путина посетить Хорватию, на что хорватский президент "не давал ему согласия".
Миланович при этом снова подверг критике то, что НАТО "участвует и не участвует в конфликте" поставками оружия Киеву и то, что украинский кризис пытаются разрешить в Берлине, Париже и Брюсселе вместо того, "чтобы решать его в Москве и Вашингтоне, где все и началось".
"Мы имеем дело со страной, которая не может себе позволить проиграть войну - Россией, ядерной силой высшей категории. "Хорошие" ли они или "плохие" в этом конфликте - такие страны никогда не "хорошие", они будут продвигать свои интересы. Мы должны не морализировать и анализировать, а избежать худшего, нас никто ни о чем не спрашивает", - отметил хорватский президент.
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Глава хорватского государства известен острой, давно перешедшей на личные упреки полемикой с премьером Андреем Пленковичем, сторонникам которого принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. В последний раз Милановича спровоцировало интервью главы правительства французским СМИ, в котором тот посетовал на то, что парламентарии не смогли в конце 2022 года утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM.
Ранее Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало кабмину Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к РФ на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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