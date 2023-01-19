https://ria.ru/20230119/meditsina-1845930537.html
В новых российских регионах начнут выдавать полисы ОМС
В новых российских регионах начнут выдавать полисы ОМС - РИА Новости, 19.01.2023
В новых российских регионах начнут выдавать полисы ОМС
Полисы ОМС на новых территориях Российской Федерации начнут выдавать с середины февраля 2023 года, сообщил журналистам председатель Федерального фонда... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:31
2023-01-19T12:31
2023-01-19T12:31
общество
илья баланин
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Полисы ОМС на новых территориях Российской Федерации начнут выдавать с середины февраля 2023 года, сообщил журналистам председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. "На новых территориях системы ОМС пока нет вообще в принципе. Мы только еще открываем там территориальные фонды… Мы уже создали наши территориальные подразделения в тех субъектах (новых – ред.) и планируем с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов, и в полном объеме система ОМС заработает с 2024 года", – сказал Баланин. Он добавил, что уже сейчас "жители новых субъектов могут получать медицинскую помощь в любом субъекте Российской Федерации в полном объеме в соответствии с программой госгарантий и в любой федеральной организации".
https://ria.ru/20230113/lekarstva-1844633281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, илья баланин
В новых российских регионах начнут выдавать полисы ОМС
Полисы ОМС начнут выдавать в новых российских регионах с середины февраля