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В новых российских регионах начнут выдавать полисы ОМС - РИА Новости, 19.01.2023
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В новых российских регионах начнут выдавать полисы ОМС
В новых российских регионах начнут выдавать полисы ОМС - РИА Новости, 19.01.2023
В новых российских регионах начнут выдавать полисы ОМС
Полисы ОМС на новых территориях Российской Федерации начнут выдавать с середины февраля 2023 года, сообщил журналистам председатель Федерального фонда... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:31
2023-01-19T12:31
общество
илья баланин
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Полисы ОМС на новых территориях Российской Федерации начнут выдавать с середины февраля 2023 года, сообщил журналистам председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. "На новых территориях системы ОМС пока нет вообще в принципе. Мы только еще открываем там территориальные фонды… Мы уже создали наши территориальные подразделения в тех субъектах (новых – ред.) и планируем с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов, и в полном объеме система ОМС заработает с 2024 года", – сказал Баланин. Он добавил, что уже сейчас "жители новых субъектов могут получать медицинскую помощь в любом субъекте Российской Федерации в полном объеме в соответствии с программой госгарантий и в любой федеральной организации".
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Дарья Буймова
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общество, илья баланин
Общество, Илья Баланин
12:31 19.01.2023
 
В новых российских регионах начнут выдавать полисы ОМС

Полисы ОМС начнут выдавать в новых российских регионах с середины февраля

© Фото предоставлено АО "Гознак"Электронные страховые полисы ОМС с российскими чипами
Электронные страховые полисы ОМС с российскими чипами
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Электронные страховые полисы ОМС с российскими чипами. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Полисы ОМС на новых территориях Российской Федерации начнут выдавать с середины февраля 2023 года, сообщил журналистам председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
"На новых территориях системы ОМС пока нет вообще в принципе. Мы только еще открываем там территориальные фонды… Мы уже создали наши территориальные подразделения в тех субъектах (новых – ред.) и планируем с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов, и в полном объеме система ОМС заработает с 2024 года", – сказал Баланин.
Он добавил, что уже сейчас "жители новых субъектов могут получать медицинскую помощь в любом субъекте Российской Федерации в полном объеме в соответствии с программой госгарантий и в любой федеральной организации".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами для лечения инфекций
 
ОбществоИлья Баланин
 
 
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