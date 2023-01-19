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Пресс-конференция Лаврова и Алейника. Трансляция

Пресс-конференция Лаврова и Алейника. Трансляция - РИА Новости, 19.01.2023

Пресс-конференция Лаврова и Алейника. Трансляция

Глава МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Минске. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:13

2023-01-19T15:13

2023-01-19T15:39

сергей лавров

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Глава МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Минске.

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2023

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LIVE: Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии LIVE: Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии 2023-01-19T15:13 true PT49M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей лавров, видео