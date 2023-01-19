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Пресс-конференция Лаврова и Алейника. Трансляция - РИА Новости, 19.01.2023
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Пресс-конференция Лаврова и Алейника. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова и Алейника. Трансляция - РИА Новости, 19.01.2023
Пресс-конференция Лаврова и Алейника. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Минске. РИА Новости, 19.01.2023
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Глава МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Минске.
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии
LIVE: Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии
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сергей лавров, видео
Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова и Алейника. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Минске.
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15:13 19.01.2023 (обновлено: 15:39 19.01.2023)
 

Пресс-конференция Лаврова и Алейника. Трансляция

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Глава МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Минске.
 
Сергей Лавров
 
 
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