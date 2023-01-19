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"Аж сердце разрывается". Читателей DM насторожило предостережение Лаврова - РИА Новости, 19.01.2023
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"Аж сердце разрывается". Читателей DM насторожило предостережение Лаврова
"Аж сердце разрывается". Читателей DM насторожило предостережение Лаврова - РИА Новости, 19.01.2023
"Аж сердце разрывается". Читателей DM насторожило предостережение Лаврова
Читателям британского издания Daily Mail пришлось согласиться с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о слабости США. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:15
2023-01-19T12:12
в мире
сергей лавров
владимир путин
сша
россия
москва
нато
украина
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читателям британского издания Daily Mail пришлось согласиться с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о слабости США.Накануне на пресс-конференции в Москве глава российской дипломатии заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина."Возможно, это правда, и именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу, чтобы Штаты могли свободно пойти один на один с Китаем. Называйте это последним шагом глобализма, если хотите, но я не вижу, чтобы это закончилось хорошо для Запада", — прокомментировал Reverend.I.M.Jolly."Америка никогда не могла самостоятельно победить в войне. Несмотря на все их оборудование, смекалки у них ноль", — отметил lostsoulyuy."Ну, он прав. У сегодняшней Америки нет ни одного шанса", — написал Magnum_PI."Он действительно прав. США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане", — сыронизировал MathsStats."Учитывая, что США никогда не выигрывали войны, которые они вели самостоятельно, он может быть прав", — подытожил Liam12345.Ранее в Госдепе заявили, что рассматривают Китай в качестве своего единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для достижения этой цели.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230119/abrams-1845863503.html
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сша
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в мире, сергей лавров, владимир путин, сша, россия, москва, нато, украина, китай
В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, США, Россия, Москва, НАТО, Украина, Китай
09:15 19.01.2023 (обновлено: 12:12 19.01.2023)
 
"Аж сердце разрывается". Читателей DM насторожило предостережение Лаврова

Читатели DM поддержали слова Лаврова о неспособности США противостоять России и Китаю

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читателям британского издания Daily Mail пришлось согласиться с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о слабости США.
Накануне на пресс-конференции в Москве глава российской дипломатии заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина.
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"Возможно, это правда, и именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу, чтобы Штаты могли свободно пойти один на один с Китаем. Называйте это последним шагом глобализма, если хотите, но я не вижу, чтобы это закончилось хорошо для Запада", — прокомментировал Reverend.I.M.Jolly.
"Америка никогда не могла самостоятельно победить в войне. Несмотря на все их оборудование, смекалки у них ноль", — отметил lostsoulyuy.
"Ну, он прав. У сегодняшней Америки нет ни одного шанса", — написал Magnum_PI.

"Он прав. США — слабеющая сверхдержава. У меня сердце разрывается, когда я это говорю, но это правда. Большинство американцев — ленивые доверчивые глупцы", — посетовал Greg.

"Он действительно прав. США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане", — сыронизировал MathsStats.
"Учитывая, что США никогда не выигрывали войны, которые они вели самостоятельно, он может быть прав", — подытожил Liam12345.
Ранее в Госдепе заявили, что рассматривают Китай в качестве своего единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для достижения этой цели.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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В миреСергей ЛавровВладимир ПутинСШАРоссияМоскваНАТОУкраинаКитай
 
 
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