https://ria.ru/20230119/krym-1845996639.html

Публикация NYT о возможных ударах по Крыму спекулятивна, считает эксперт

Публикация NYT о возможных ударах по Крыму спекулятивна, считает эксперт - РИА Новости, 19.01.2023

Публикация NYT о возможных ударах по Крыму спекулятивна, считает эксперт

Публикация газеты New York Times по возможным ударам по Крыму является спекуляцией, но налицо - ползучая эскалация конфликта, и это серьезно, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:37

2023-01-19T15:37

2023-01-19T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

сергей ознобищев

нед прайс

джо байден

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148490/82/1484908295_0:0:5088:2862_1920x0_80_0_0_80d5041220ce2b620bb8da41329109a4.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Публикация газеты New York Times по возможным ударам по Крыму является спекуляцией, но налицо - ползучая эскалация конфликта, и это серьезно, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев. Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. При этом газета New York Times со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах. "Не надо обращать слишком большое внимание (на материал NYT), потому что это не официальный орган Вашингтона. Публикацию - надо делить это на два, на три, а может даже и на десять. Я бы это все не преувеличивал. Это сенсация одного дня, а может и нескольких. Уверяю, что завтра про это могут забыть", - сказал он. Эксперт добавил, что при этом происходит "ползучая эскалация конфликта", которая "внушает серьёзную озабоченность всем, кто за этим следит, и представителям тех стран, кто в этом принимает участие". "Но эскалацию политики стараются сдерживать - они делают шаг вперёд и два назад. Эскалация, безусловно, очень тревожная, но ее постоянно сдерживают", - резюмировал Ознобищев.

https://ria.ru/20230119/krym-1845991100.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, сергей ознобищев, нед прайс, джо байден, украина, сша, киев