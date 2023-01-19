15:37 19.01.2023 (обновлено: 15:41 19.01.2023)
Публикация NYT о возможных ударах по Крыму спекулятивна, считает эксперт
Эксперт Ознобищев считает публикацию газеты NYT о возможных ударах по Крыму спекулятивной
© AP Photo / Mark LennihanЗдание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan
Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Публикация газеты New York Times по возможным ударам по Крыму является спекуляцией, но налицо - ползучая эскалация конфликта, и это серьезно, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. При этом газета New York Times со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах.
"Не надо обращать слишком большое внимание (на материал NYT), потому что это не официальный орган Вашингтона. Публикацию - надо делить это на два, на три, а может даже и на десять. Я бы это все не преувеличивал. Это сенсация одного дня, а может и нескольких. Уверяю, что завтра про это могут забыть", - сказал он.
Эксперт добавил, что при этом происходит "ползучая эскалация конфликта", которая "внушает серьёзную озабоченность всем, кто за этим следит, и представителям тех стран, кто в этом принимает участие".
"Но эскалацию политики стараются сдерживать - они делают шаг вперёд и два назад. Эскалация, безусловно, очень тревожная, но ее постоянно сдерживают", - резюмировал Ознобищев.