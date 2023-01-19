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Эксперт: США тестируют реакцию России вбросами об оружии для удара по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023
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Эксперт: США тестируют реакцию России вбросами об оружии для удара по Крыму
Эксперт: США тестируют реакцию России вбросами об оружии для удара по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023
Эксперт: США тестируют реакцию России вбросами об оружии для удара по Крыму
Утечки в СМИ о том, что США якобы хотят передать Украине оружие для удара по Крыму, нацелены на то, чтобы протестировать реакцию у России, не исключено также,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:22
2023-01-19T15:22
владимир брутер
украина
сша
нед прайс
россия
джо байден
в мире
республика крым
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Утечки в СМИ о том, что США якобы хотят передать Украине оружие для удара по Крыму, нацелены на то, чтобы протестировать реакцию у России, не исключено также, что подобными публикациями в Вашингтоне стараются поддерживать высокий уровень мотивации как украинских военных, так и иностранных наемников, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. При этом газета News York Times со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах. "Они (США) хотят вызвать реакцию, посмотреть на нее прежде всего. Если мы вернемся на некоторое время назад, мы увидим, что изменение тактики Запада, который воюет на Украине, началось с обстрела станции в Энергодаре. Они, обстреливая станцию, отслеживали, какова будет реакция России, и убедившись, что никаких принципиальных изменений нет, начали усиливать давление и поднимать планки", - сказал Брутер. По мнению эксперта, подобными заявлениями в СМИ США также стараются поддерживать высокий уровень мотивации как украинских военных, так и иностранных наемников. "Для них очень важно, чтобы украинские призывники, которые находятся чаще всего в наиболее опасных местах, не убегали. Если они начнут убегать, это поломает концепцию. Но они и так понимают, что рано или поздно весь Донецк сдадут. Они понимают, что удержать Донецк они не в состоянии, и с самого начала они не стараются это сделать. Они пытаются максимально затянуть этот процесс, а вовсе не выиграть", - полагает он.
https://ria.ru/20230119/shantazh-1845967929.html
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украина
сша
россия
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владимир брутер, украина, сша, нед прайс, россия, джо байден, в мире, республика крым
Владимир Брутер, Украина, США, Нед Прайс, Россия, Джо Байден, В мире, Республика Крым
15:22 19.01.2023
 
Эксперт: США тестируют реакцию России вбросами об оружии для удара по Крыму

Эксперт Брутер: США тестируют реакцию России вбросами о передаче оружия для удара по Крыму

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПобережье Черного моря в Крыму
Побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Утечки в СМИ о том, что США якобы хотят передать Украине оружие для удара по Крыму, нацелены на то, чтобы протестировать реакцию у России, не исключено также, что подобными публикациями в Вашингтоне стараются поддерживать высокий уровень мотивации как украинских военных, так и иностранных наемников, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. При этом газета News York Times со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского
"Они (США) хотят вызвать реакцию, посмотреть на нее прежде всего. Если мы вернемся на некоторое время назад, мы увидим, что изменение тактики Запада, который воюет на Украине, началось с обстрела станции в Энергодаре. Они, обстреливая станцию, отслеживали, какова будет реакция России, и убедившись, что никаких принципиальных изменений нет, начали усиливать давление и поднимать планки", - сказал Брутер.
По мнению эксперта, подобными заявлениями в СМИ США также стараются поддерживать высокий уровень мотивации как украинских военных, так и иностранных наемников.
"Для них очень важно, чтобы украинские призывники, которые находятся чаще всего в наиболее опасных местах, не убегали. Если они начнут убегать, это поломает концепцию. Но они и так понимают, что рано или поздно весь Донецк сдадут. Они понимают, что удержать Донецк они не в состоянии, и с самого начала они не стараются это сделать. Они пытаются максимально затянуть этот процесс, а вовсе не выиграть", - полагает он.
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Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту
 
Владимир БрутерУкраинаСШАНед ПрайсРоссияДжо БайденВ миреРеспублика Крым
 
 
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