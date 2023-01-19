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Экс-заммэра Жигулевска будут судить за взятки на десятки миллионов рублей - РИА Новости, 19.01.2023
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Экс-заммэра Жигулевска будут судить за взятки на десятки миллионов рублей
Экс-заммэра Жигулевска будут судить за взятки на десятки миллионов рублей - РИА Новости, 19.01.2023
Экс-заммэра Жигулевска будут судить за взятки на десятки миллионов рублей
Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Жигулевск, обвиняемого в коррупции более чем на два десятка... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:34
2023-01-19T18:40
взятка
происшествия
самарская область
россия
коррупция
жигулевск
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САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Жигулевск, обвиняемого в коррупции более чем на два десятка миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону. Об уголовном деле стало известно год назад: по данным следствия, что представитель фирмы, решив снизить размер недоимки по налогам и сборам, обратился за помощью к чиновнику. Последний, по данным СУСК, согласился и с мая по август 2021 года получил 23 миллионов рублей из ранее оговоренной суммы в 30 миллионов. Кроме того, по данным прокуратуры Самарской области, в 2020 году чиновник организовал заключение фиктивного договора о проведении социологического исследования общественным фондом, за что получил свыше 1,1 миллиона рублей. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, замглавы города привлек к преступлению еще двух человек, в том числе местного депутата, которым передал 14 миллионов рублей, чтобы те отдали деньги сотрудникам налоговой. Еще 9 миллионов рублей, по данным СУСК, чиновник оставил себе. Посредники, по версии следствия, не стали передавать 14 миллионов рублей работникам налоговой и также оставили их себе. Следователи также выяснили, что в 2021 году депутат передал через посредника взятку в 40 тысяч рублей за "покупку" теоретического экзамена на водительские права. Как уточнили в прокуратуре Самарской области, теперь уже бывший замглавы Жигулевска обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Депутат и посредник, по данным надзорного ведомства, в зависимости от роли каждого обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ). Жигулевск - город в Самарской области, расположенный на правом берегу Волги, является центром двух особо охраняемых природных территорий – государственного заповедника имени И. И. Спрыгина и национального парка "Самарская Лука".
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взятка, происшествия, самарская область, россия, коррупция, жигулевск
Взятка, Происшествия, Самарская область, Россия, Коррупция, Жигулевск
18:34 19.01.2023 (обновлено: 18:40 19.01.2023)
 
Экс-заммэра Жигулевска будут судить за взятки на десятки миллионов рублей

Экс-заммэра самарского Жигулевска будут судить за взятки на два десятка миллионов рублей

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Жигулевск, обвиняемого в коррупции более чем на два десятка миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Об уголовном деле стало известно год назад: по данным следствия, что представитель фирмы, решив снизить размер недоимки по налогам и сборам, обратился за помощью к чиновнику. Последний, по данным СУСК, согласился и с мая по август 2021 года получил 23 миллионов рублей из ранее оговоренной суммы в 30 миллионов.
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Кроме того, по данным прокуратуры Самарской области, в 2020 году чиновник организовал заключение фиктивного договора о проведении социологического исследования общественным фондом, за что получил свыше 1,1 миллиона рублей.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, замглавы города привлек к преступлению еще двух человек, в том числе местного депутата, которым передал 14 миллионов рублей, чтобы те отдали деньги сотрудникам налоговой. Еще 9 миллионов рублей, по данным СУСК, чиновник оставил себе.
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Посредники, по версии следствия, не стали передавать 14 миллионов рублей работникам налоговой и также оставили их себе. Следователи также выяснили, что в 2021 году депутат передал через посредника взятку в 40 тысяч рублей за "покупку" теоретического экзамена на водительские права.
Как уточнили в прокуратуре Самарской области, теперь уже бывший замглавы Жигулевска обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Депутат и посредник, по данным надзорного ведомства, в зависимости от роли каждого обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ).
Жигулевск - город в Самарской области, расположенный на правом берегу Волги, является центром двух особо охраняемых природных территорий – государственного заповедника имени И. И. Спрыгина и национального парка "Самарская Лука".
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ВзяткаПроисшествияСамарская областьРоссияКоррупцияЖигулевск
 
 
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