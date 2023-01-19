https://ria.ru/20230119/korabl-razvedchik-1846103747.html
Береговая охрана США заявила о российском корабле-разведчике около Гавайев
Береговая охрана США заявила о российском корабле-разведчике около Гавайев - РИА Новости, 19.01.2023
Береговая охрана США заявила о российском корабле-разведчике около Гавайев
Береговая охрана США следит за российским судном около Гавайских островов, считает его кораблем-разведчиком, сообщила пограничная служба США. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:01
2023-01-19T20:01
2023-01-19T20:11
в мире
сша
россия
гавайи
береговая охрана сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103727/68/1037276838_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_247c2a9d2ddf61501048c7949a764dba.jpg
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Береговая охрана США следит за российским судном около Гавайских островов, считает его кораблем-разведчиком, сообщила пограничная служба США. В заявлении говорится, что пограничники взаимодействуют с оборонным ведомством США и следят за соблюдением норм международного права. В сообщении отмечается, что "хотя иностранные суда в соответствии с международным правом могут свободно проходить через исключительную экономическую зону США, иностранные военные суда часто бывают замечены в районе видимости зоны ответственности 14-го округа береговой охраны". Как заявил в связи с этим представитель береговой охраны Дэйв Милн, слежение за российским кораблем ведется как с воздуха, так и на воде.
https://ria.ru/20230106/fregat-1843188447.html
сша
россия
гавайи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103727/68/1037276838_89:0:1513:1068_1920x0_80_0_0_2ed40f5eecf3d5ed3d0a5b09befec38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, гавайи, береговая охрана сша
В мире, США, Россия, Гавайи, Береговая охрана США
20:01 19.01.2023 (обновлено: 20:11 19.01.2023)
Береговая охрана США заявила о российском корабле-разведчике около Гавайев
Береговая охрана США заявила, что следит за российским кораблем-разведчиком около Гавайев
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Береговая охрана США следит за российским судном около Гавайских островов, считает его кораблем-разведчиком, сообщила пограничная служба США.
"Пограничная служба США на протяжении последних нескольких недель продолжает следить за российским кораблем у побережья Гавайских островов, полагая, что это корабль-разведчик", - сообщила пограничная служба.
В заявлении говорится, что пограничники взаимодействуют с оборонным ведомством США и следят за соблюдением норм международного права.
В сообщении отмечается, что "хотя иностранные суда в соответствии с международным правом могут свободно проходить через исключительную экономическую зону США, иностранные военные суда часто бывают замечены в районе видимости зоны ответственности 14-го округа береговой охраны". Как заявил в связи с этим представитель береговой охраны Дэйв Милн, слежение за российским кораблем ведется как с воздуха, так и на воде.