https://ria.ru/20230119/korabl-razvedchik-1846103747.html

Береговая охрана США заявила о российском корабле-разведчике около Гавайев

Береговая охрана США заявила о российском корабле-разведчике около Гавайев - РИА Новости, 19.01.2023

Береговая охрана США заявила о российском корабле-разведчике около Гавайев

Береговая охрана США следит за российским судном около Гавайских островов, считает его кораблем-разведчиком, сообщила пограничная служба США. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T20:01

2023-01-19T20:01

2023-01-19T20:11

в мире

сша

россия

гавайи

береговая охрана сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103727/68/1037276838_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_247c2a9d2ddf61501048c7949a764dba.jpg

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Береговая охрана США следит за российским судном около Гавайских островов, считает его кораблем-разведчиком, сообщила пограничная служба США. В заявлении говорится, что пограничники взаимодействуют с оборонным ведомством США и следят за соблюдением норм международного права. В сообщении отмечается, что "хотя иностранные суда в соответствии с международным правом могут свободно проходить через исключительную экономическую зону США, иностранные военные суда часто бывают замечены в районе видимости зоны ответственности 14-го округа береговой охраны". Как заявил в связи с этим представитель береговой охраны Дэйв Милн, слежение за российским кораблем ведется как с воздуха, так и на воде.

https://ria.ru/20230106/fregat-1843188447.html

сша

россия

гавайи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, россия, гавайи, береговая охрана сша