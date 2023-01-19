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В НАТО ответили на вопрос об угрозе конфликта с Россией - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/konflikt-1846072278.html
В НАТО ответили на вопрос об угрозе конфликта с Россией
В НАТО ответили на вопрос об угрозе конфликта с Россией - РИА Новости, 19.01.2023
В НАТО ответили на вопрос об угрозе конфликта с Россией
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза конфликта НАТО с Россией сохранится, независимо от исхода конфликта на Украине. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:17
2023-01-19T18:17
специальная военная операция на украине
роб бауэр
константин гаврилов
европа
украина
россия
нато
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза конфликта НАТО с Россией сохранится, независимо от исхода конфликта на Украине. "Я считаю, что все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции…, поэтому угроза не исчезает", - сказал Бауэр, отвечая по итогам заседания военного комитета НАТО на вопрос журналистов, сохраняется ли угроза конфликта альянса с Россией. В среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230119/lavrov-1846015075.html
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
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роб бауэр, константин гаврилов, европа, украина, россия, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Роб Бауэр, Константин Гаврилов, Европа, Украина, Россия, НАТО, Сергей Лавров
18:17 19.01.2023
 
В НАТО ответили на вопрос об угрозе конфликта с Россией

Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил, что угроза конфликта с Россией сохранится

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза конфликта НАТО с Россией сохранится, независимо от исхода конфликта на Украине.
"Я считаю, что все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции…, поэтому угроза не исчезает", - сказал Бауэр, отвечая по итогам заседания военного комитета НАТО на вопрос журналистов, сохраняется ли угроза конфликта альянса с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
16:24Специальная военная операция на Украине
Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров
В среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеРоб БауэрКонстантин ГавриловЕвропаУкраинаРоссияНАТОСергей Лавров
 
 
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