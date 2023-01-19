https://ria.ru/20230119/konferentsiya-1846017537.html
Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности
Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва полностью поддерживает предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении международной... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:31
2023-01-19T16:31
2023-01-19T16:31
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МИНСК , 19 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва полностью поддерживает предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности в этом году. "Со своей стороны мы выразили полную поддержку инициативе президента Лукашенко о проведении под эгидой ОДКБ в текущем году международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности с приглашением представителей ООН, ШОС, СНГ и других дружественных объединений и государств", - сказал он в ходе пресс-конференции в беларусской столице. Каких-либо деталей к сказанному министр не привел.
https://ria.ru/20221226/sng-1841435953.html
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В мире, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, ОДКБ, ООН, ШОС, Россия, Белоруссия, Безопасность
Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности
Лавров заявил о поддержке идеи Минска о проведении конференции по евразийской безопасности