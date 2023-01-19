Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/konferentsiya-1846017537.html
Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности
Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва полностью поддерживает предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении международной... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:31
2023-01-19T16:31
в мире
александр лукашенко
сергей лавров
одкб
оон
шос
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МИНСК , 19 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва полностью поддерживает предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности в этом году. "Со своей стороны мы выразили полную поддержку инициативе президента Лукашенко о проведении под эгидой ОДКБ в текущем году международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности с приглашением представителей ООН, ШОС, СНГ и других дружественных объединений и государств", - сказал он в ходе пресс-конференции в беларусской столице. Каких-либо деталей к сказанному министр не привел.
https://ria.ru/20221226/sng-1841435953.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, сергей лавров, одкб, оон, шос, россия, белоруссия, безопасность
В мире, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, ОДКБ, ООН, ШОС, Россия, Белоруссия, Безопасность
16:31 19.01.2023
 
Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности

Лавров заявил о поддержке идеи Минска о проведении конференции по евразийской безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК , 19 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва полностью поддерживает предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности в этом году.
"Со своей стороны мы выразили полную поддержку инициативе президента Лукашенко о проведении под эгидой ОДКБ в текущем году международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности с приглашением представителей ООН, ШОС, СНГ и других дружественных объединений и государств", - сказал он в ходе пресс-конференции в беларусской столице.
Каких-либо деталей к сказанному министр не привел.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 15:52
Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для СНГ
 
В миреАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровОДКБООНШОСРоссияБелоруссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала