https://ria.ru/20230119/konferentsiya-1846017537.html

Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности

Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва полностью поддерживает предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении международной... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:31

2023-01-19T16:31

2023-01-19T16:31

в мире

александр лукашенко

сергей лавров

одкб

оон

шос

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МИНСК , 19 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва полностью поддерживает предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности в этом году. "Со своей стороны мы выразили полную поддержку инициативе президента Лукашенко о проведении под эгидой ОДКБ в текущем году международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности с приглашением представителей ООН, ШОС, СНГ и других дружественных объединений и государств", - сказал он в ходе пресс-конференции в беларусской столице. Каких-либо деталей к сказанному министр не привел.

https://ria.ru/20221226/sng-1841435953.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, сергей лавров, одкб, оон, шос, россия, белоруссия, безопасность