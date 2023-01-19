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Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата" - РИА Новости, 19.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230119/kino-1845921916.html
Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата"
Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата" - РИА Новости, 19.01.2023
Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата"
Скончался Эдвард Р. Прессман, пишет Deadline. Ему было 79 лет. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:26
2023-01-19T12:26
культура
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Скончался Эдвард Р. Прессман, пишет Deadline. Ему было 79 лет.Он продюсировал независимые фильмы и сотрудничал с режиссерами, ставшими культовыми. Среди них Брайан де Пальма, Абель Феррара, Терренс Малик, Кэтрин Бигелоу, Джейсон Райтман, Оливер Стоун.В фильмографии Прессмана ленты "Уолл-стрит", "Сестры", "Конан-варвар", "Плохой полицейский", "Призрак рая", "Голубая сталь", "Американский психопат" и многие другие. Он работал над "Адской кухней" Сильвестера Сталлоне и "Волной преступности" Сэма Рэйми. Прессман также был одним из продюсеров культовой картины Алекса Пройаса "Ворон", на съемках которой был смертельно ранен сын Брюса Ли Брэндон. У продюсера остались 39-летняя супруга Энни и сын Сэм, который последние десять лет работал в компании отца и собирается продолжить снимать фильмы в его честь.
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
12:26 19.01.2023
 
Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата"

Продюсер "Ворона" и "Американского психопата" Эдвард Р. Прессман умер в возрасте 79 лет

© Фото : Pressman FilmПродюсер Эдвард Р. Прессман
Продюсер Эдвард Р. Прессман - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Pressman Film
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Скончался Эдвард Р. Прессман, пишет Deadline. Ему было 79 лет.
Он продюсировал независимые фильмы и сотрудничал с режиссерами, ставшими культовыми. Среди них Брайан де Пальма, Абель Феррара, Терренс Малик, Кэтрин Бигелоу, Джейсон Райтман, Оливер Стоун.
В фильмографии Прессмана ленты "Уолл-стрит", "Сестры", "Конан-варвар", "Плохой полицейский", "Призрак рая", "Голубая сталь", "Американский психопат" и многие другие. Он работал над "Адской кухней" Сильвестера Сталлоне и "Волной преступности" Сэма Рэйми.
Прессман также был одним из продюсеров культовой картины Алекса Пройаса "Ворон", на съемках которой был смертельно ранен сын Брюса Ли Брэндон.
У продюсера остались 39-летняя супруга Энни и сын Сэм, который последние десять лет работал в компании отца и собирается продолжить снимать фильмы в его честь.
Бэлла Куркова - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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