https://ria.ru/20230119/kino-1845921916.html

Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата"

Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата" - РИА Новости, 19.01.2023

Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата"

Скончался Эдвард Р. Прессман, пишет Deadline. Ему было 79 лет. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:26

2023-01-19T12:26

2023-01-19T12:26

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Скончался Эдвард Р. Прессман, пишет Deadline. Ему было 79 лет.Он продюсировал независимые фильмы и сотрудничал с режиссерами, ставшими культовыми. Среди них Брайан де Пальма, Абель Феррара, Терренс Малик, Кэтрин Бигелоу, Джейсон Райтман, Оливер Стоун.В фильмографии Прессмана ленты "Уолл-стрит", "Сестры", "Конан-варвар", "Плохой полицейский", "Призрак рая", "Голубая сталь", "Американский психопат" и многие другие. Он работал над "Адской кухней" Сильвестера Сталлоне и "Волной преступности" Сэма Рэйми. Прессман также был одним из продюсеров культовой картины Алекса Пройаса "Ворон", на съемках которой был смертельно ранен сын Брюса Ли Брэндон. У продюсера остались 39-летняя супруга Энни и сын Сэм, который последние десять лет работал в компании отца и собирается продолжить снимать фильмы в его честь.

https://ria.ru/20230119/kurkova-1845898244.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы