https://ria.ru/20230119/kino-1845921916.html
Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата"
Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата" - РИА Новости, 19.01.2023
Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата"
Скончался Эдвард Р. Прессман, пишет Deadline. Ему было 79 лет. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:26
2023-01-19T12:26
2023-01-19T12:26
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845915632_90:414:739:779_1920x0_80_0_0_987ac2e7695009fc8449d92ae20531a2.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Скончался Эдвард Р. Прессман, пишет Deadline. Ему было 79 лет.Он продюсировал независимые фильмы и сотрудничал с режиссерами, ставшими культовыми. Среди них Брайан де Пальма, Абель Феррара, Терренс Малик, Кэтрин Бигелоу, Джейсон Райтман, Оливер Стоун.В фильмографии Прессмана ленты "Уолл-стрит", "Сестры", "Конан-варвар", "Плохой полицейский", "Призрак рая", "Голубая сталь", "Американский психопат" и многие другие. Он работал над "Адской кухней" Сильвестера Сталлоне и "Волной преступности" Сэма Рэйми. Прессман также был одним из продюсеров культовой картины Алекса Пройаса "Ворон", на съемках которой был смертельно ранен сын Брюса Ли Брэндон. У продюсера остались 39-летняя супруга Энни и сын Сэм, который последние десять лет работал в компании отца и собирается продолжить снимать фильмы в его честь.
https://ria.ru/20230119/kurkova-1845898244.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845915632_0:367:789:959_1920x0_80_0_0_aa9dd11e682a87d9685c3ee38ff1aeec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Умер продюсер "Ворона" и "Американского психопата"
Продюсер "Ворона" и "Американского психопата" Эдвард Р. Прессман умер в возрасте 79 лет
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Скончался Эдвард Р. Прессман, пишет
Deadline. Ему было 79 лет.
Он продюсировал независимые фильмы и сотрудничал с режиссерами, ставшими культовыми. Среди них Брайан де Пальма, Абель Феррара, Терренс Малик, Кэтрин Бигелоу, Джейсон Райтман, Оливер Стоун.
В фильмографии Прессмана ленты "Уолл-стрит", "Сестры", "Конан-варвар", "Плохой полицейский", "Призрак рая", "Голубая сталь", "Американский психопат" и многие другие. Он работал над "Адской кухней" Сильвестера Сталлоне и "Волной преступности" Сэма Рэйми.
Прессман также был одним из продюсеров культовой картины Алекса Пройаса "Ворон", на съемках которой был смертельно ранен сын Брюса Ли Брэндон.
У продюсера остались 39-летняя супруга Энни и сын Сэм, который последние десять лет работал в компании отца и собирается продолжить снимать фильмы в его честь.