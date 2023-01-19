https://ria.ru/20230119/kiberbezopasnost-1846005344.html

СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам

СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам - РИА Новости, 19.01.2023

СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам

Украинские чиновники на этой неделе ездили в Лондон консультировать британских властей по вопросам кибербезопасности, пишет британская газета Times. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:58

2023-01-19T15:58

2023-01-19T15:59

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинские чиновники на этой неделе ездили в Лондон консультировать британских властей по вопросам кибербезопасности, пишет британская газета Times. По ее данным, в Британии опасаются якобы российских кибератак против критической инфраструктуры страны с использованием "проверенной на Украине тактики". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

https://ria.ru/20230117/chellendzher-1845341049.html

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в мире, украина, технологии, лондон, россия, великобритания