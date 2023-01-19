https://ria.ru/20230119/kiberbezopasnost-1846005344.html
СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам
СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам
Украинские чиновники на этой неделе ездили в Лондон консультировать британских властей по вопросам кибербезопасности, пишет британская газета Times. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:58
2023-01-19T15:58
2023-01-19T15:59
в мире
украина
технологии
лондон
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770358724_1008:267:3071:1428_1920x0_80_0_0_ce925618a7c5c52829b8e5ad205ba139.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинские чиновники на этой неделе ездили в Лондон консультировать британских властей по вопросам кибербезопасности, пишет британская газета Times. По ее данным, в Британии опасаются якобы российских кибератак против критической инфраструктуры страны с использованием "проверенной на Украине тактики". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
https://ria.ru/20230117/chellendzher-1845341049.html
украина
лондон
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770358724_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9ea0880352284466986d9d07323b1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, технологии, лондон, россия, великобритания
В мире, Украина, Технологии, Лондон, Россия, Великобритания
15:58 19.01.2023 (обновлено: 15:59 19.01.2023)
СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам
The Times: украинские чиновники консультировали британские власти по кибербезопасности