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СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам - РИА Новости, 19.01.2023
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СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам
СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам
Украинские чиновники на этой неделе ездили в Лондон консультировать британских властей по вопросам кибербезопасности, пишет британская газета Times. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:58
2023-01-19T15:59
в мире
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технологии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинские чиновники на этой неделе ездили в Лондон консультировать британских властей по вопросам кибербезопасности, пишет британская газета Times. По ее данным, в Британии опасаются якобы российских кибератак против критической инфраструктуры страны с использованием "проверенной на Украине тактики". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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в мире, украина, технологии, лондон, россия, великобритания
В мире, Украина, Технологии, Лондон, Россия, Великобритания
15:58 19.01.2023 (обновлено: 15:59 19.01.2023)
 
СМИ: украинские чиновники консультировали британские власти по кибератакам

The Times: украинские чиновники консультировали британские власти по кибербезопасности

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинские чиновники на этой неделе ездили в Лондон консультировать британских властей по вопросам кибербезопасности, пишет британская газета Times.
По ее данным, в Британии опасаются якобы российских кибератак против критической инфраструктуры страны с использованием "проверенной на Украине тактики".
"Существуют опасения, что британская инфраструктура может быть затронута подобной тактикой... Украинские чиновники на этой неделе посетили Лондон, чтобы поделиться информацией о российской тактике и проконсультировать британские власти по кибербезопасности", - пишет газета.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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