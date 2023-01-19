https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1845874890.html

Теплоснабжение в Хабаровске восстановят раньше намеченного

Теплоснабжение в Хабаровске восстановят раньше намеченного - РИА Новости, 19.01.2023

Теплоснабжение в Хабаровске восстановят раньше намеченного

Тепло в 145 объектов в Хабаровске, затронутых аварией на ТЭЦ-1, дадут раньше запланированного времени, уже идет заполнение системы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:33

2023-01-19T08:33

2023-01-19T08:33

происшествия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Тепло в 145 объектов в Хабаровске, затронутых аварией на ТЭЦ-1, дадут раньше запланированного времени, уже идет заполнение системы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь АО "ДГК" Семен Симоненко. Как сообщил агентству специалист орготдела комитета администрации Хабаровска по управлению Индустриальным районом Александр Грапков, люди не успели замерзнуть, тепло сохранялось во всех домах на время ремонта тепломагистрали. Авария произошла в Индустриальном районе - в микрорайоне "Пятая площадка" - в четверг днем, сообщил ранее мэр города Сергей Кравчук. По его словам, прогнозные сроки устранения аварии были намечены на 17.00 (10.00 мск). В микрорайоне зарегистрировано более 12,7 тысячи жителей, уточнил агентству Грапков. Он указал, что отопление отключили в 135 многоквартирных домах, пяти медучреждениях, трех школах и двух детсадах. "Систему уже начали запускать в 15.00 (08.00 мск). Удалось раньше устранить аварию", - сказал Симоненко. Всего в Индустриальном районе Хабаровска проживают 225 тысяч человек. Мэр информировал, что в администрации города создан оперативный штаб из-за ЧП, он приступил к работе. Энергетики СП "Хабаровские тепловые сети" АО "ДГК" проводили работы по устранению повреждения на ТМ-14. Ремонтные бригады предприятия незамедлительно были направлены на восстановление подающего наружного трубопровода диаметром 800 миллиметров. Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку в связи с ограничением подачи теплоснабжения ТЭЦ № 1. Отмечается, что будет дана оценка деятельности генерирующей организации по содержанию коммунальных сетей, срокам выполнения работ при устранении коммунальной аварии, последующей работе по перерасчету платы за коммунальные услуги. В Хабаровске 20 градусов мороза, дует северо-восточный ветер до 10 метров в секунду. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют до 27 градусов мороза. Хабаровская ТЭЦ-1 - теплоэлектроцентраль с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла, которая обеспечивает до 60% потребления тепловой энергии города.

https://ria.ru/20230111/otoplenie-1844079619.html

https://ria.ru/20230110/teplosnabzhenie-1843855111.html

хабаровск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск