Рейтинг@Mail.ru
"Хабаровские авиалинии" вошли в единую дальневосточную авиакомпанию - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1845865124.html
"Хабаровские авиалинии" вошли в единую дальневосточную авиакомпанию
"Хабаровские авиалинии" вошли в единую дальневосточную авиакомпанию - РИА Новости, 19.01.2023
"Хабаровские авиалинии" вошли в единую дальневосточную авиакомпанию
Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" вошла в состав единой дальневосточной авиакомпании, соответствующее соглашение подписано в четверг, сообщает правительство... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T04:43
2023-01-19T10:21
ирина горбачева
владимир путин
хабаровский край
якутск
"аврора"
чукотавиа
комсомольск-на-амуре
sukhoi superjet 100 (ssj100)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_df02e2ed495c1eb6e38449cefe83eb24.jpg
ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" вошла в состав единой дальневосточной авиакомпании, соответствующее соглашение подписано в четверг, сообщает правительство Хабаровского края. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства края Ирины Горбачевой, участие АО "Хабаровские авиалинии" в дальневосточной авиакомпании будет способствовать достижению целевых показателей программы развития края "Край комфортного проживания" в части приобретения воздушных судов и увеличению внутрирегионального пассажиропотока. "Авиакомпания "Аврора" станет основным заказчиком самолета ЛМС-901 "Байкал", производственный центр которого появится в Комсомольске-на-Амуре. По поручению губернатора края региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" станет первым эксплуатантом самолета ЛМС-901 "Байкал". Также в планах эксплуатация самолетов полностью отечественного производства Sukhoi Superjet New", - отметила она. С июля 2021 года появилось 20 дополнительных субсидируемых маршрутов у единой авиакомпании. Жители Хабаровского края могут воспользоваться субсидированными авиабилетами в Якутск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Анадырь и другие дальневосточные города и поселки. Планируется дальнейшее расширение маршрутной сети. Как уточняют власти региона, "Хабавиа" уже значительно интегрирована в операционную деятельность единой дальневосточной авиакомпании. В прошедшем году местная авиакомпания выполнила 152 рейса и перевезла 3,7 тысячи пассажиров по социально значимым маршрутам единой дальневосточной авиакомпании. Подписанное соглашение открывает возможности и для корпоративной интеграции "Хабаровских авиалиний" в группу авиакомпаний "Авроры". Ранее в 2022 году были подписаны аналогичные акционерное соглашения с Камчатским краем в отношении АО "Камчатское авиапредприятие", Чукотским автономным округом в отношении АО "ЧукотАвиа", Республикой Саха (Якутия) в отношении АО "Авиакомпания "Якутия". Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний.
https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html
хабаровский край
якутск
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_b462f9e4548c67055370843faaa2f0c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина горбачева, владимир путин, хабаровский край, якутск, "аврора", чукотавиа, комсомольск-на-амуре, sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм
Ирина Горбачева, Владимир Путин, Хабаровский край, Якутск, "Аврора", Чукотавиа, Комсомольск-на-Амуре, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Туризм, Новости - Туризм
04:43 19.01.2023 (обновлено: 10:21 19.01.2023)
 
"Хабаровские авиалинии" вошли в единую дальневосточную авиакомпанию

"Хабаровские авиалинии" вошли в состав единой дальневосточной авиакомпании

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАэропорт в Хабаровске
Аэропорт в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Аэропорт в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" вошла в состав единой дальневосточной авиакомпании, соответствующее соглашение подписано в четверг, сообщает правительство Хабаровского края.
"Сегодня состоялось подписание акционерного соглашения между правительством Хабаровского края в лице министерства имущества края и АО "Аврора-Финанс", результатом которого стало завершение мероприятий по вхождению региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии" в состав единой дальневосточной авиакомпании по поручению президента РФ", - говорится в сообщении на официальном сайте местных властей.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства края Ирины Горбачевой, участие АО "Хабаровские авиалинии" в дальневосточной авиакомпании будет способствовать достижению целевых показателей программы развития края "Край комфортного проживания" в части приобретения воздушных судов и увеличению внутрирегионального пассажиропотока.
"Авиакомпания "Аврора" станет основным заказчиком самолета ЛМС-901 "Байкал", производственный центр которого появится в Комсомольске-на-Амуре. По поручению губернатора края региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" станет первым эксплуатантом самолета ЛМС-901 "Байкал". Также в планах эксплуатация самолетов полностью отечественного производства Sukhoi Superjet New", - отметила она.
С июля 2021 года появилось 20 дополнительных субсидируемых маршрутов у единой авиакомпании. Жители Хабаровского края могут воспользоваться субсидированными авиабилетами в Якутск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Анадырь и другие дальневосточные города и поселки. Планируется дальнейшее расширение маршрутной сети. Как уточняют власти региона, "Хабавиа" уже значительно интегрирована в операционную деятельность единой дальневосточной авиакомпании. В прошедшем году местная авиакомпания выполнила 152 рейса и перевезла 3,7 тысячи пассажиров по социально значимым маршрутам единой дальневосточной авиакомпании.
Подписанное соглашение открывает возможности и для корпоративной интеграции "Хабаровских авиалиний" в группу авиакомпаний "Авроры". Ранее в 2022 году были подписаны аналогичные акционерное соглашения с Камчатским краем в отношении АО "Камчатское авиапредприятие", Чукотским автономным округом в отношении АО "ЧукотАвиа", Республикой Саха (Якутия) в отношении АО "Авиакомпания "Якутия". Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний.
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 13:12Туризм
"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин
 
ТуризмИрина ГорбачеваВладимир ПутинХабаровский крайЯкутск"Аврора"ЧукотавиаКомсомольск-на-АмуреSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала