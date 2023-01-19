04:43 19.01.2023 (обновлено: 10:21 19.01.2023)
"Хабаровские авиалинии" вошли в единую дальневосточную авиакомпанию
"Хабаровские авиалинии" вошли в состав единой дальневосточной авиакомпании
Аэропорт в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" вошла в состав единой дальневосточной авиакомпании, соответствующее соглашение подписано в четверг, сообщает правительство Хабаровского края.
"Сегодня состоялось подписание акционерного соглашения между правительством Хабаровского края в лице министерства имущества края и АО "Аврора-Финанс", результатом которого стало завершение мероприятий по вхождению региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии" в состав единой дальневосточной авиакомпании по поручению президента РФ", - говорится в сообщении на официальном сайте местных властей.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства края Ирины Горбачевой, участие АО "Хабаровские авиалинии" в дальневосточной авиакомпании будет способствовать достижению целевых показателей программы развития края "Край комфортного проживания" в части приобретения воздушных судов и увеличению внутрирегионального пассажиропотока.
"Авиакомпания "Аврора" станет основным заказчиком самолета ЛМС-901 "Байкал", производственный центр которого появится в Комсомольске-на-Амуре. По поручению губернатора края региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" станет первым эксплуатантом самолета ЛМС-901 "Байкал". Также в планах эксплуатация самолетов полностью отечественного производства Sukhoi Superjet New", - отметила она.
С июля 2021 года появилось 20 дополнительных субсидируемых маршрутов у единой авиакомпании. Жители Хабаровского края могут воспользоваться субсидированными авиабилетами в Якутск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Анадырь и другие дальневосточные города и поселки. Планируется дальнейшее расширение маршрутной сети. Как уточняют власти региона, "Хабавиа" уже значительно интегрирована в операционную деятельность единой дальневосточной авиакомпании. В прошедшем году местная авиакомпания выполнила 152 рейса и перевезла 3,7 тысячи пассажиров по социально значимым маршрутам единой дальневосточной авиакомпании.
Подписанное соглашение открывает возможности и для корпоративной интеграции "Хабаровских авиалиний" в группу авиакомпаний "Авроры". Ранее в 2022 году были подписаны аналогичные акционерное соглашения с Камчатским краем в отношении АО "Камчатское авиапредприятие", Чукотским автономным округом в отношении АО "ЧукотАвиа", Республикой Саха (Якутия) в отношении АО "Авиакомпания "Якутия". Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний.