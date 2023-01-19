https://ria.ru/20230119/kazaki-1845829080.html

Атаман с позывным Дед: ВСУ охотятся за казачьими кубанками

Атаман с позывным Дед: ВСУ охотятся за казачьими кубанками - РИА Новости, 19.01.2023

Атаман с позывным Дед: ВСУ охотятся за казачьими кубанками

Атаман станицы Кировская (ЛНР) Александр Огририн с позывным Дед одним из последних уходил из Красного Лимана. Потерял ногу из-за старого осколочного ранения,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:00

2023-01-19T11:00

2023-01-19T11:00

российское казачество

российское казачество

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845824489_0:44:928:566_1920x0_80_0_0_3cbe91aab98578095c579bd04a6d2fd8.jpg

КИРОВСК, ЛНР, 19 янв — РИА Новости, Юлия Осипова. Атаман станицы Кировская (ЛНР) Александр Огририн с позывным Дед одним из последних уходил из Красного Лимана. Потерял ногу из-за старого осколочного ранения, полученного еще в Дебальцеве. Всю свою жизнь воевал, а теперь с одной ногой "гоняет на передок" и чем может помогает казакам в Донбассе.- Много ваших станичных казаков сейчас на передовой?- Мужиков в станице совсем не осталось – все там, 70% на фронте, остальные – пенсионеры и инвалиды. Винтик, Чукча… все-все мои ребята на передовой. Винтик пришел на блокпост, когда ему еще 18 лет не было. Дождались 18-летия, дали оружие, а сейчас он уже боевой офицер, командир взвода, сотник. Этот парень с 2014 года с передовой не вылезал, он там жил. Приезжал в увал, больше двух дней не выдерживал. У него не здесь дом, а там, на передовой, где его боевые товарищи. Война так въелась в мозг и организм человека, что он уже просто не может без войны. Вот я тоже не могу, хотя меня и списали из-за этой ноги… Выбрали станичным атаманом.- Как вы потеряли ногу?- В коленном суставе сидел старый осколок, который получил еще в 2014 году в Дебальцеве, когда воевал в составе бригады "Призрак". Осколком было заниматься некогда, он перекрыл сосуд, и началась гангрена.- Из чего сейчас складывается ваша работа в качестве атамана?- Занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи. В Кировске два казачьих класса, казачата хорошие подрастают – духом и сердцем настоящие казаки.А с начала СВО сформировался 208-й казачий полк. Все командование полка – мои товарищи, с которыми я воевал в Дебальцеве, все мои сослуживцы сейчас на должностях командиров взводов и рот. Среди них очень много наших кировчан. Получается, что в данный момент я связующее звено между их мирной жизнью и фронтом.Помогаем родителям найти своих сыновей, с которыми потеряна связь: находили их и под Рубежным, и под Кременной, потом их перевели под Оскол... А потом они ушли на Лиман, но мы их и там нашли.Начали возить адресные посылочки. На меня стали выходить неравнодушные люди из России, которые хотят материально помочь фронту, пошла гуманитарная помощь. Все отвозим "на передок". Причем мы уже не только своим казакам помогаем, но и другим российским подразделениям и мобилизованным. Продукты питания, одежда, коптеры, рации – все заказываем из России и отвозим туда.- А как вы сами с одной ногой на передовую выезжаете?- Сажусь за руль и еду, что здесь такого?! Только что вернулся из Кременной и Червоной Дибровы (основной населенный пункт, где сейчас происходят столкновения с противником). Все наши казаки сейчас там. Они всегда там, где горячо. Старший сын моего помощника в данный момент тоже именно там воюет, а младший сын лежит в больнице с тяжелым ранением в голову.С начала СВО я потерял семь станичных ребят, еще двое пропали без вести.- Говорят, что казаки одними из последних уходили из Красного Лимана. Это правда?- Наш 208-й полк стоял там до последнего.Ребята оборонялись почти неделю. Вышли, когда Лиман уже практически в окружение взяли. Обстрелы велись со всех сторон. Я тогда и сам просил дать мне оружие в руки.В батальоне примерно 500 казаков, из Красного Лимана вышло процентов 70.- Что вы можете сказать про этих ребят? Как вы оцениваете дух казачества в зоне СВО?- Могу сказать одно: когда я их видел в марте, это были потерянные люди, они не понимали, куда и зачем они попали. Им дали оружие в руки, а половина из них даже стрелять толком не умели. Сейчас же, чем чаще я там бываю, тем больше замечаю, как они меняются: блеск в глазах появляется, люди начинают осознавать, что они действительно защищают Родину. Из испуганных пацанов они превращаются в классных бойцов.- Луганск – казачья земля?- Конечно, казачья! Исторически так сложилось, что казаки расселялись по берегу Донца – от низовья. Казачьи роты всегда здесь стояли, с того самого времени, как казаки осели. Например, поселок Нижний – 7-я рота, Трехизбенка – 3-я рота.В 2014 году кто-то предлагал создать здесь целую казачью республику. Но как можно создать республику без принадлежности к национальности? Казак – это не национальность, а сословие, состояние души, вольный дух. Казаком может стать каждый, если он в душе чувствует себя казаком. Ему необязательно им родиться. Если он принимает 10 наших заповедей: честь и доброе имя для казака дороже жизни; казаки все равны в правах; по тебе судят обо всем казачестве и народе твоем; служи верно своему народу, а не вождям; погибай, а товарища выручай, и, если ты принимаешь волю атамана, – все, вопросов нет, ты казак. Я так их и "верстаю" (церемония посвящения).- У ваших бойцов есть какие-то отличия в плане военной экипировки в зоне СВО?- Только шеврон казачьего полка и кубанка. В остальном – обычная военная форма, как у всех армейцев. Но своих ребят я заставляю снимать кубанки на передовых позициях – "укроповские" снайперы охотятся на казаков. В Дебальцеве, например, был такой приказ украинским бойцам: в плен казаков не брать, расстреливать на месте. Есть такое ощущение, что этот приказ действует до сих пор.У меня был один шкипер, который ни в какую не хотел слушаться. Не сниму – и все! Пока однажды ему всю кубанку не продырявили…А вот на блокпостах кубанка – это пропуск, нас даже не останавливают. Хотя могут остановить: "Вы шо в кубанках на передовую? Ну, ребята, вы даете! Удачи!"- Чем казачьи подразделения на передовой отличаются от других подразделений?- В боевом плане – ничем, а в быту – да, есть существенные отличия. Мы там живем. У нас всегда есть свет в блиндажах, бани, столовые, мы обустраиваем быт так, чтобы все жили, почти как дома.Однажды даже двух поросят завели. Продукты пропадают, дай, думаем, поросят заведем. А тут еще бабка подвернулась, попросила козла зарезать. Я к ней отправил ребят, они козла зарезали, но двух козлят притащили. Каждое утро их же напоить, накормить, вывести надо. Мысли дурные личному составу не лезут при такой загруженности.Правда наше фермерское хозяйство приказало долго жить – приехал заместитель начальника штаба и быстро свернул нашу "фермерскую лавочку на передовой".Именно этим отличается быт казачий от армейского. Казаки на передовой живут не так, что они на один день сюда пришли – сегодня здесь, а завтра там. Хоть и кочуют, но все берегут и прут на себе, как гужевые лошади. Наши казаки, на какую передовую они бы ни зашли, живут и воюют по принципу "нет ничего более постоянного, чем что-то временное".

https://ria.ru/20221208/peredovaya-1837156048.html

https://ria.ru/20221205/ataman-1836367846.html

https://ria.ru/20221130/kazaki-1835264432.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, луганская народная республика