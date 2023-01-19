https://ria.ru/20230119/kakhovka-1846041797.html
В Каховке человек погиб при обстреле со стороны ВСУ
В Каховке человек погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023
В Каховке человек погиб при обстреле со стороны ВСУ
Один человек погиб в четверг в результате украинского обстрела Каховки в Херсонской области, разрушены частные дома, сообщают местные власти. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:19
2023-01-19T17:19
2023-01-19T17:19
специальная военная операция на украине
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херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Один человек погиб в четверг в результате украинского обстрела Каховки в Херсонской области, разрушены частные дома, сообщают местные власти. "Сегодня, 19 января, боевики ВСУ обстреляли район ДСУ: разрушены частные дома, один человек погиб, ребенок получил психоэмоциональный стресс", - сообщается в Telegram-канале администрации Каховского округа. Электроснабжение на месте полностью восстановлено, идут работы по восстановлению газоснабжения. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230118/obstrely-1845740258.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины
В Каховке человек погиб при обстреле со стороны ВСУ
В Каховке человек погиб при обстреле со стороны ВСУ, разрушены дома