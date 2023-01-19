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Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол - РИА Новости, 19.01.2023
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Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол
Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол - РИА Новости, 19.01.2023
Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол
Россия внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:34
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москва
израиль
россия
в мире
анатолий викторов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов."Мы очень внимательно относимся ко всем обеспокоенностям Израиля в сфере безопасности. Относимся не только сейчас, а делаем это на протяжении многих лет. Разумеется, мы рассчитываем на взаимность в этом отношении со стороны наших израильских партеров", - резюмировал дипломат в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
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москва, израиль, россия, в мире, анатолий викторов
Москва, Израиль, Россия, В мире, Анатолий Викторов
12:34 19.01.2023 (обновлено: 13:20 19.01.2023)
 
Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол

Посол Викторов заявил, что Москва учитывает обеспокоенности Израиля по теме безопасности

© Depositphotos.com / EnginKorkmazТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Depositphotos.com / EnginKorkmaz
Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Мы очень внимательно относимся ко всем обеспокоенностям Израиля в сфере безопасности. Относимся не только сейчас, а делаем это на протяжении многих лет. Разумеется, мы рассчитываем на взаимность в этом отношении со стороны наших израильских партеров", - резюмировал дипломат в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
11:20
Москва удовлетворена позицией Израиля по Украине, заявил российский посол
 
МоскваИзраильРоссияВ миреАнатолий Викторов
 
 
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