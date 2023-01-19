https://ria.ru/20230119/izrail-1845931316.html

Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол

Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол - РИА Новости, 19.01.2023

Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол

Россия внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:34

2023-01-19T12:34

2023-01-19T13:20

москва

израиль

россия

в мире

анатолий викторов

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов."Мы очень внимательно относимся ко всем обеспокоенностям Израиля в сфере безопасности. Относимся не только сейчас, а делаем это на протяжении многих лет. Разумеется, мы рассчитываем на взаимность в этом отношении со стороны наших израильских партеров", - резюмировал дипломат в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".

https://ria.ru/20230119/izrail-1845906019.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, израиль, россия, в мире, анатолий викторов