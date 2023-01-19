https://ria.ru/20230119/izrail-1845931316.html
Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол
Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол - РИА Новости, 19.01.2023
Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол
Россия внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:34
2023-01-19T12:34
2023-01-19T13:20
москва
израиль
россия
в мире
анатолий викторов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов."Мы очень внимательно относимся ко всем обеспокоенностям Израиля в сфере безопасности. Относимся не только сейчас, а делаем это на протяжении многих лет. Разумеется, мы рассчитываем на взаимность в этом отношении со стороны наших израильских партеров", - резюмировал дипломат в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
https://ria.ru/20230119/izrail-1845906019.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, израиль, россия, в мире, анатолий викторов
Москва, Израиль, Россия, В мире, Анатолий Викторов
12:34 19.01.2023 (обновлено: 13:20 19.01.2023)
Москва внимательно относится к обеспокоенностям Израиля, заявил посол
Посол Викторов заявил, что Москва учитывает обеспокоенности Израиля по теме безопасности