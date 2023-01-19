Глава МИД Италии не согласен с оценками, которые Лавров дал позиции Рима
Глава МИД Италии Таяни не согласен с оценками, которые Лавров дал позиции Рима
Антонио Таяни. Архивное фото
РИМ, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни выразил несогласие с оценками, которые министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал действиям официального Рима в отношении России.
В среду в ходе пресс-конференции в Москве глава российской дипломатии отметил, что Италия не просто подписалась под санкциями против РФ, но стремительно перешла в стан лидеров антироссийских действий и антироссийской риторики. Лавров также указал, что позиция Италии отражает "навязанную Европе линию агрессивной конфронтации".
"Мы не являемся антироссийский фронтом. Это Россия создала антизападный фронт, поскольку, вторгнувшись на Украину, она сделала выбор, нарушив международное право", - заявил в четверг Таяни в эфире государственного телеканала Rai3.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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