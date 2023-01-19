https://ria.ru/20230119/italiya-1845994594.html

Глава МИД Италии не согласен с оценками, которые Лавров дал позиции Рима

Глава МИД Италии не согласен с оценками, которые Лавров дал позиции Рима - РИА Новости, 19.01.2023

Глава МИД Италии не согласен с оценками, которые Лавров дал позиции Рима

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни выразил несогласие с оценками, которые министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал действиям официального Рима в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:30

2023-01-19T15:30

2023-01-19T15:30

в мире

сергей лавров

антонио таяни

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РИМ, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни выразил несогласие с оценками, которые министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал действиям официального Рима в отношении России. В среду в ходе пресс-конференции в Москве глава российской дипломатии отметил, что Италия не просто подписалась под санкциями против РФ, но стремительно перешла в стан лидеров антироссийских действий и антироссийской риторики. Лавров также указал, что позиция Италии отражает "навязанную Европе линию агрессивной конфронтации". "Мы не являемся антироссийский фронтом. Это Россия создала антизападный фронт, поскольку, вторгнувшись на Украину, она сделала выбор, нарушив международное право", - заявил в четверг Таяни в эфире государственного телеканала Rai3. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843477565.html

https://ria.ru/20221201/zapad-1835496571.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, антонио таяни, владимир путин, украина, италия, россия