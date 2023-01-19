https://ria.ru/20230119/inoagenty-1846105449.html
Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов
Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов - РИА Новости, 19.01.2023
Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов
Правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:09
2023-01-19T20:09
2023-01-19T20:57
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.Как уточняется, в задачи госконтроля входят предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Осуществлять его будет Министерство юстиции и его территориальные органы во взаимодействии с иными органами публичной власти, организациями всех форм собственности, а также их должностными лицами.Добавляется, что госконтроль осуществляется путем контрольных мероприятий. Плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще одного раза в год.Постановление исполняет принятый в июле прошлого года закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, который обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства об иноагентах и ввел ряд новых положений.
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Россия, Правительство РФ, Общество
20:09 19.01.2023 (обновлено: 20:57 19.01.2023)
Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов
Правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов, соответствующее постановление
опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с частью 2 статьи 10 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", правительство РФ постановляет утвердить прилагаемое Положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов", — говорится в документе.
Как уточняется, в задачи госконтроля входят предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Осуществлять его будет Министерство юстиции и его территориальные органы во взаимодействии с иными органами публичной власти, организациями всех форм собственности, а также их должностными лицами.
Добавляется, что госконтроль осуществляется путем контрольных мероприятий. Плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще одного раза в год.
Постановление исполняет принятый в июле прошлого года закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, который обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства об иноагентах и ввел ряд новых положений.