https://ria.ru/20230119/inoagenty-1846105449.html

Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов - РИА Новости, 19.01.2023

Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

Правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T20:09

2023-01-19T20:09

2023-01-19T20:57

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общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.Как уточняется, в задачи госконтроля входят предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Осуществлять его будет Министерство юстиции и его территориальные органы во взаимодействии с иными органами публичной власти, организациями всех форм собственности, а также их должностными лицами.Добавляется, что госконтроль осуществляется путем контрольных мероприятий. Плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще одного раза в год.Постановление исполняет принятый в июле прошлого года закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, который обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства об иноагентах и ввел ряд новых положений.

https://ria.ru/20221228/inoagenty-1841902540.html

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россия, правительство рф, общество