https://ria.ru/20230119/grazhdanstvo-1846015779.html
Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений о гражданстве
Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений о гражданстве - РИА Новости, 19.01.2023
Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений о гражданстве
Посольство России в Эстонии сообщило в четверг, что в феврале возобновит прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:25
2023-01-19T16:25
2023-01-19T16:35
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Посольство России в Эстонии сообщило в четверг, что в феврале возобновит прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства. В среду посольство уведомило о временном прекращении приема заявлений о выходе из российского гражданства. "После проведения необходимых реорганизационных и кадровых мероприятий в консульском отделе посольства для работы в новых условиях планируется в феврале возобновить прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства", говорится в сообщении. Посольство отмечает, что враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели к сбоям в консульском обслуживании граждан. "В настоящее время консульский отдел посольства вынужден выполнять только неотложные действия. На отдельных участках объем оказываемых услуг временно ограничен или приостановлен", - пояснила российская дипмиссия. Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах. Согласно этому решению, Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников. Сейчас в посольстве РФ в Таллине работают 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих. Весной прошлого года были закрыты российские консульские представительства в Нарве и Тарту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа.
https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844681372.html
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в мире, мария захарова, эстония, таллин, россия
В мире, Мария Захарова, Эстония, Таллин, Россия
16:25 19.01.2023 (обновлено: 16:35 19.01.2023)
Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений о гражданстве
Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений по вопросам гражданства в феврале
ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Посольство России в Эстонии сообщило в четверг, что в феврале возобновит прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства.
В среду посольство уведомило о временном прекращении приема заявлений о выходе из российского гражданства.
"После проведения необходимых реорганизационных и кадровых мероприятий в консульском отделе посольства для работы в новых условиях планируется в феврале возобновить прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства", говорится в сообщении.
Посольство отмечает, что враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели к сбоям в консульском обслуживании граждан.
"В настоящее время консульский отдел посольства вынужден выполнять только неотложные действия. На отдельных участках объем оказываемых услуг временно ограничен или приостановлен", - пояснила российская дипмиссия.
Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине
с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах.
Согласно этому решению, Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников. Сейчас в посольстве РФ в Таллине работают 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих. Весной прошлого года были закрыты российские консульские представительства в Нарве
и Тарту
.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа.