https://ria.ru/20230119/grazhdanstvo-1846015779.html

Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений о гражданстве

Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений о гражданстве - РИА Новости, 19.01.2023

Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений о гражданстве

Посольство России в Эстонии сообщило в четверг, что в феврале возобновит прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:25

2023-01-19T16:25

2023-01-19T16:35

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Посольство России в Эстонии сообщило в четверг, что в феврале возобновит прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства. В среду посольство уведомило о временном прекращении приема заявлений о выходе из российского гражданства. "После проведения необходимых реорганизационных и кадровых мероприятий в консульском отделе посольства для работы в новых условиях планируется в феврале возобновить прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства", говорится в сообщении. Посольство отмечает, что враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели к сбоям в консульском обслуживании граждан. "В настоящее время консульский отдел посольства вынужден выполнять только неотложные действия. На отдельных участках объем оказываемых услуг временно ограничен или приостановлен", - пояснила российская дипмиссия. Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах. Согласно этому решению, Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников. Сейчас в посольстве РФ в Таллине работают 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих. Весной прошлого года были закрыты российские консульские представительства в Нарве и Тарту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа.

https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844681372.html

https://ria.ru/20230104/narva-1843039912.html

https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html

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в мире, мария захарова, эстония, таллин, россия